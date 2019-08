AXN: "Bad Boys"-Spin-Off "L.A's Finest" startet im Oktober

© Sony Pictures Television

Nachdem sich der Sony-Sender AXN im Juni die Rechte am "Bad Boys"-Spin-Off "L.A's Finest" gesichert hatte, ist nun auch der Starttermin bekannt. Los geht es mit der 13-teiligen ersten Staffel Mitte Oktober.



13.08.2019 - 14:05 Uhr von Kevin Hennings 13.08.2019 - 14:05 Uhr

AXN hat bekanntgegeben, dass sie die Cop-Thrillerserie "L.A's Finest" ab Donnerstag, den 17. Oktober, beim Sender zu sehen sein wird. Das "Bad Boys"-Spin-Off startet ab 20:15 Uhr mit gleich drei Episoden am Stück - danach wird wöchentlich eine Folge zu sehen sein. Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden auf Abruf in den AXN-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV, Prime Video Channels und Teleclub zur Verfügung.

"L.A's Finest" ist sowohl vor, als auch hinter der Kamera prominent besetzt. Während die Sony Pictures-Produktion Jerry Bruckheimer ("Armageddon") und das Team der Krimiserie "The Blacklist" als Executive Producer fungieren, übernehmen "Sin City"-Star Jessica Alba und Gabrielle Union ("Bad Boys II") die Hauptrollen. Ebenfalls mit im Cast vertreten sind Duane Martin ("Scream 2"), Zach Gilford ("The Purge: Anarchy") und Ryan McPartlin ("Devious Maids").

Gabrielle Union spielt Syd Burnett, die in "Bad Boys II" bereits als Schwester von Marcus Burnett(Martin Lawrence) und Geliebte von Mike Lowrey (Will Smith) eingeführt wurde. Burnett hat in Miami zuletzt ein Drogenkartell zur Strecke gebracht. Nun macht sie einen Neuanfang als LAPD-Polizistin in Los Angeles. Als neue Partnerin wird ihr Nancy McKenna (Jessica Alba) zugeteilt, eine berufstätige Mutter mit dunkler Vergangenheit. Syd und Nancy sind beide zerrissene Charaktere und erstmal alles andere als Freundinnen. Doch im Kampf gegen das Verbrechen ändert sich das.

Ursprünglich war "L.A's Finest" bei NBC in der Entwicklung gewesen, ehe das Network überraschend auf eine finale Serienbestellung verzichtete. Nachdem die Serie ihre amerikanische Heimat beim Kabelsender Spectrum gefunden hatte, kam sie in Deutschland zum Sony-Sender AXN. Als Showrunnerin fungiert Pam Veasey, die früher die Fälle von "CSI: New York" lenkte. Eine zweite Staffel wurde in der Heimat bereits geordert.

