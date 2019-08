Super RTL verpasst seiner Primetime einen neuen Look

© Super RTL

Nachdem kürzlich bereits die Kindermarken "Toggo" und "Toggolino" überarbeitet wurden, verpasst Super RTL nun seiner Primetime einen neuen Look. In diesem Zusammenhang wird auch der Claim "Schön, dich zu sehen" abgelöst.



14.08.2019

Anfang Juni überarbeitete Super RTL bereits seine Kindermarken Toggo und Toggolino, die sich seither nicht nur in leicht aufgefrischter Optik präsentieren, sondern auch komplett auf den Zusatz "Super RTL" verzichten. Der eigentliche Sendername Super RTL kommt inzwischen also nur noch in der Primetime zum Einsatz, an die man nun auch Hand anlegt. In kräftigen Farben werden im neuen Look nun die programmlichen Schwerpunkte True Crime, Serien und Spielfilme visualisiert.

Bei den Programmlabels spielt man künftig generell mit dem "Super" aus dem Sendernamen. So gibt's künftig eben "Super True Crime" zu sehen, den "Super Samstags-Film", das "Super Film Date" oder den "Super Cartoon". Die in diesen Labels teilweise verwendete Handschrift solle eine "warme, einladende Atmosphäre" erzeugen, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Der bisherige Claim "Schön dich zu sehen" wird von neuen, variablen Claims abgelöst. Je nach programmlichem Inhalt kann es künftig beispielsweise "Super spannend, Super Primetime, Super RTL" oder "Super entspannt, Super Primetime, Super RTL" heißen.

Geschäftsführer Claude Schmit: "Aufgrund der hervorragenden Einschaltquoten im ersten Halbjahr 2019 wissen wir, dass unsere Primetime gezielt von erwachsenen, vorwiegend weiblichen Zuschauern eingeschaltet wird. Mit dem neuen Design wollen wir dieses Angebot deutlich von unseren Programmstrecken für Kinder abgrenzen und unseren Status als verlässliche Anlaufstelle für spannende und packende Unterhaltung stärken."

Neuer Look für die Super RTL Primetime

Wer in Programmzeitschriften nach Super RTL sucht, der sollte künftig wohl auch besser nicht mehr nach dem bekannten Senderlogo Ausschau halten. Denn auch wenn es für die Primetime weiterhin im Einsatz ist, wurde es ja kürzlich tagsüber aus den Logos von Toggo und Toggolino getilgt - was aktuell allerdings zu der Lösung führt, dass man links das Toggo-Logo einblendet und rechts zusätzlich einen schnörkellosen Super-RTL-Schriftzug. Mit diesem - für sich genommen sehr unauffälligen - Schriftzug möchte Super RTL künftig jedenfalls unter anderem auch in Programmzeitschriften dargestellt werden.