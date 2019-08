RTL verteilt bald wieder Koffer voller Bargeld an Familien

© TVNow

RTL hat einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" bekanntgegeben. Das Format kehrt im September auf die Bildschirme zurück und fällt zudem größer aus als noch 2018. Im Anschluss meldet sich auch Vera Int-Veen zurück.



14.08.2019 - 15:14 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2019 - 15:14 Uhr

Mit im Schnitt 14,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind die drei Folgen der ersten "Zahltag!"-Staffel ein schöner Erfolg für RTL gewesen. Eine zweite Staffel war daher schnell beschlossen, die brauchte aufgrund des Konzepts, verschiedene Familien erhalten einen Koffer voller Geld und dann wird geschaut, was sie damit in den nächsten Monaten anstellen, aber viel Vorlaufzeit. Nun hat RTL angekündigt, dass man die zweite Staffel ab dem 10. September zeigen wird.

"Zahltag! Ein Koffer voller Geld" ist damit erneut am Dienstagabend zur besten Sendezeit zu sehen. In diesem Jahr zeigt RTL das Format allerdings im Herbst, 2018 lief es noch im Sommer. Mit dabei sind auch wieder Ilka Bessin, der ehemalige Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, sowie Gründungsexperte Felix Thönnessen. Insgesamt fünf Familien nehmen an der Sendung teil. Sie erhalten ihren jährlichen Hartz-IV-Bezug auf einen Schlag in bar ausgezahlt. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.

Im Anschluss um 23 Uhr zeigt RTL ab dem 10. September neue Folgen von "Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut" mit Vera Int-Veen. Die Moderatorin reist in insgesamt vier neuen Folgen durch Deutschland und besucht Orte, die durch Armut traurige Schlagzeilen gemacht haben. Dort besucht sie Menschen, die in Armut leben. Die ersten beiden Ausgaben der Reihe erzielten im Juni dieses Jahres jeweils nur knapp mehr als zehneinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, damals lief die Reihe aber noch um 20:15 Uhr. Bei der Fortsetzung wird man nun auf bessere Werte hoffen.

Einen Tag später, am 11. September, kehrt übrigens auch "Die 25" zurück auf die Bildschirme. Die Rankingshow mit Sonja Zietlow ersetzt damit "Die Bachelorette", die eine Woche vorher zu Ende gehen wird. In der Auftaktausgabe der Rankingshow dreht sich alles um "die absurdesten Geschichten des Lebens".

