"Seriös": One macht Talkshow zum Serien-Boom

Serien-Fans, aufgepasst: Bei One gibt es ab Ende September eine neue Talkshow zu sehen, in der ein Quartett über Fernsehserien spricht. Mit dabei sind unter anderem "Weissensee"-Autorin Annette Hess und "Stromberg"-Schöpfer Ralf Husmann.



16.08.2019 - 15:58 Uhr von Alexander Krei 16.08.2019 - 15:58 Uhr

Der ARD-Spartensender One startet ein spannendes Format, das vom aktuellen Serienboom profitieren will. Uner dem Titel "Seriös - Das Serienquartett" zeigt One ab dem 27. September jeweils freitags um 21:00 Uhr eine Talkshow, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ernsthaft über Serien zu diskutieren - also gewissermaßen eine Art "Literarisches Quartett" für Fernsehserien.

Die Besetzung ist dabei durchaus prominent: Mit dabei ist Drehbuchautorin Annette Hess, die in der Vergangenheit hinter Produktionen wie "Weissensee" und "Ku'damm 56" stand sowie "Stromberg"-Autor Ralf Husmann, aus dessen Feder jüngst die ZDF-Serie "Merz gegen Merz" stammte. Auch Komiker Kurt Krömer und Moderatorin Annie Hoffmann sind Teil des Ensembles.

Zum Auftakt soll das thematische Spektrum von der Sky-Serie "Der Pass" über das HBO-Epos "Succession" bis hin zur Dramedy "The End of the F***ing World" reichen. Auch die Comedyserie "Derek" wird besprochen. Geplant sind zunächst fünf Folgen, für deren Produktion die Firma eitelsonnenschein verantwortlich zeichnet, die gerade für TNT Serie die zweite Staffel der Comedyserie "Andere Eltern" herstellt.

