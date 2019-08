Komiker Markus Barth bekommt Satireshow im WDR

Der Stand-up-Comedian und Autor Markus Barth wird im September mit einer neuen Satireshow im WDR Fernsehen zu sehen sein. Diese hört auf den Namen "Soweit dazu" und will sich monatlich mit einem relevanten Thema auseinandersetzen.

Das WDR Fernsehen gibt dem Stand-up-Comedian und Autor Markus Barth eine eigene Show. Am Samstag, den 21. September wird es um 22:30 Uhr die erste Ausgabe von "Soweit dazu" zu sehen geben. Weitere Ausgaben sind für den 12. Oktober, den 16. November sowie den 21. Dezember geplant.

Jeweils eine halbe Stunde lang wird sich der Moderator in dem Format mit einem Thema beschäftigen. "Hier hat Platz, was Relevanz hat", beschreibt der WDR die Satireshow und nennt beispielsweise die Verkehrswende, 30 Jahre Mauerfall und die Wohnungsnot in deutschen Städten als Beispiele für Themen, die in "Soweit dazu" einen Platz haben können. Das Motto: "Aufwendig recherchiert, flockig präsentiert".

"Wir wollen in Zeiten von 280-Zeichen-Posts und 30-Sekunden-Instastories wichtigen Themen den Raum geben, den sie verdienen", so Moderator Markus Barth. "Ja, im Grunde sind wir das Gegenteil von Twitter. Eher so 'Monitor' mit Witzen."