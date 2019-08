Netflix legt "He-Man" als Anime-Serie neu auf

© Netflix

Muskelprotz He-Man, auch bekannt als Prinz Adam aus dem Hause Mattel, kehrt auf die internationalen Bildschirme zurück. Netflix hat angekündigt, dass der Zeichentrickheld in einer modernen Anime-Serie neu aufgelegt wird.



19.08.2019

Das nächste Revival eines beinahe vergessenen 80er-Helden steht an: Wie Netflix angekündigt hat, wird He-Man aus "Masters of Universe" ein Comeback feiern. Der US-amerikanische Streamingdienst möchte eine der Neuzeit angemessene Anime-Serie produzieren, die den Muskelprotz in neuem Licht erstrahlen lässt. Geschrieben wird die Serie von Hollywood-Gesicht Kevin Smith, der sich mit Werken wie "Clerks", "Fanboys" und seinem "SModcast" einen Namen machen konnte.

Smith fungiert darüber hinaus auch als Showrunner der Produktion, die gestern auf der diesjährigen Power-Con unter dem Arbeitstitel "Masters of Universe: Revelation" angekündigt wurde. Neben He-Man, auch bekannt als Prinz Adam, sollen ebenfalls die anderen bekannten Charaktere um Skeletor, Adam, Teela, König Randor und Co. zurückkehren.

"Ich bin Mattel TV und Netflix unendlich dafür dankbar, dass sie mir nicht nur die Geheimnisse von Grayskull anvertrauen, sondern auch das gesamte restliche Universum von He-Man", sagt Smith in einer Pressemitteilung. "In "Revelation" setzen wir genau dort an, wo die klassische Ära aufgehört hat und erzählen eine epische Geschichte über den möglicherweise letzten Kampf zwischen He-Man und Skeletor! Sie werden die Geschichte des 'Masters of Universe' sehen, die Sie schon als Kind sehen wollten!"

Das erste Mal im Bewegtbild zu sehen war He-Man im Jahr 1983, nachdem ein Jahr zuvor die Actionfiguren von Mattel, sowohl als ein Comic debütierten. Erneute Auftritte hatte er in der direkten Nachfolge-Serie "The New Adventures of He-Man" sowie der neu gestalteten Neuauflage von 2002 bis 2004 und in der primär an Sammler gerichteten "Master of the Universe Classics"-Comic ab dem Jahr 2008.

Die Erzählung von He-Man fand in der Vergangenheit in verschiedenen Storyaufteilungen statt und folgte keinem einheitlichen roten Faden. In der "Barbarenversion" wird etwa dargelegt, wie er Teil eines Barbarenstammes ist, während in "200X" ein 16-jähriger Prinz Adam im Zentrum des Geschehens steht.

