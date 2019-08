Adaption von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" bei Vox

© TVNOW / MGM Television Entertainment Inc. / Universal Television LLC.

Noch in diesem Jahr wird Vox zusammen mit TVNOW die gerade in den USA gestartete Serien-Adaption des Film-Klassikers "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" ausstrahlen. Andie MacDowell, die einst die weibliche Hauptrolle spielte, hat einen Gastauftritt.



20.08.2019 - 10:30 Uhr von Alexander Krei 20.08.2019 - 10:30 Uhr

Gerade in den USA beim Streamingdienst Hulu gestartet. hat sich die Mediengruppe RTL Deutschland die Ausstrahlungsrechte an der neuen TV-Serie zum Spielfilm-Klassiker "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" gesichert. Die zehnteilige Romantikkomödie soll noch in diesem Jahr bei Vox und TVNOW zu sehen sein, wie die Mediengruppe bestätigte.

Wie schon im gleichnamigen Film, dreht sich auch die Serie um die Themen Liebe und Freundschaft. In den Hauptrollen sind Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones"), Nikesh Patel ("Indischer Sommer"), Rebecca Rittenhouse ("Into the Dark: The Body"), John Reynolds ("Search Party"), Brandon Mychal Smith ("You’re the Worst"), Zoe Boyle ("Frontier"), Sophia La Porta ("Zara"), Harish Patel ("Run Fatboy Run") und Guz Khan ("Finding Fatima") zu sehen.

Während Hugh Grant nicht in der Serienadaption zu sehen ist, hat Andie MacDowell, die neben ihm in der 1994 erschienenen Komödie die weibliche Hauptrolle spielte, eine Gastrolle. in der Produktion von MGM Television und Universal Television.

Und darum geht's: Als die vier Freunde Maya, Craig, Ainsley und Duffy bei der Hochzeitsfeier eines gemeinsamen Freundes in London wieder aufeinandertreffen, verläuft alles anders als erwartet. Dennam Traualtar wird ein Geheimnis verraten, das ihr Leben völligdurcheinanderbringt und den Auftakt für ein turbulentes Jahr voller Lovestorys und Liebeskummer darstellt.

