Nitro sichert sich auch die Playoff-Spiele der Eintracht

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League inzwischen die Playoffs erreicht. Die beiden Partien gegen Racing Straßburg werden ebenfalls bei Nitro zu sehen sein.



20.08.2019 - 10:16 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2019 - 10:16 Uhr

Nitro hat zwar die Übertragungsrechte für die Europa League generell sicher - die Qualifikationsrunden allerdings sind nicht Teil dieses Pakets. Angesichts der starken Quoten, die die Übertragungen der Spiele von Eintracht Frankfurt dem Sender regelmäßig bescheren, ist es aber nicht weiter verwunderlich, dass die Mediengruppe Deutschland nun auch bei den beiden Playoff-Spielen zugeschlagen hat. So erzielten die letzten beiden Übertragungen der Europa-League-Quali während der zweiten Halbzeit schon jeweils über 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Nun überträgt Nitro sowohl also auch das Hinspiel gegen Racing Straßburg am kommenden Donnerstag als auch das Rückspiel eine Woche später. Anpfiff ist jeweils um 20:30 Uhr, die kurze Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr. Als Experte an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra und Kommentator Marco Hagemann ist Steffen Freund mit von der Partie, die Interviews am Spielfeldrand führt Thomas Wagner. Entfallen werden durch die Programmänderung "American Ninja Warrior" und "Top Gear".

