Breyer fühlt Deutschland erstmals am Vorabend den Puls

Die nächste Folge der Reportage-Reihe "Am Puls Deutschland" mit Jochen Breyer ist am Tag der Deutschen Einheit zu sehen - auf einem deutlich früheren Sendeplatz als in der Vergangenheit. Erstmals läuft die Reihe im Vorabendprogramm.



20.08.2019

Schon mehrfach war Jochen Breyer für seine ZDF-Reportagereihe "Am Puls Deutschlands" unterwegs - zu sehen gab es die Filme bislang allerdings ausschließlich am späten Abend. Mit seiner neuen Reportage, die mit dem Hashtag "#unserefreiheit" überschrieben ist, wird Breyer nun jedoch erstmals im Vorabendprogramm zu sehen sein.

Anlass sind gleich zwei Jubiläen, die in diesem Jahr zusammenkommen: 70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Mauerfall. Beide Daten weerden unter dem Themenschwerpunkt #unserefreiheit zusammengeführt. Unter dem genannten Hashtag ruft der Sender in den sozialen Medien zur Auseinandersetzung mit der Frage auf, was uns Freiheit bedeutet, aber auch wie wichtig der Gesellschaft Meinungs-, Reise- oder Pressefreiheit tatsächlich sind.

Jochen Breyer sucht für den Film das direkte Gespräch mit denen, die stellvertretend für einen bestimmten Aspekt des Themas Freiheit geschrieben haben. Das ZDF verspricht "Unterhaltungen auf Augenhöhe, direkt und unverblümt". Zu sehen gibt es die neue Folge von "Am Puls Deutschlands" am Tag der Deutschen Einheit - also am 3. Oktober - um 19:30 Uhr.

