Fabian Hambüchen bei neuer ProSieben-Show mit dabei

© ProSieben/Julian Essink

Die neue ProSieben-Show "Renn zur Million... wenn du kannst" kann auf einen prominenten Mitstreiter bauen. Olympiasieger Fabian Hambüchen ist in der Sendung als Verfolger dabei, der den Kandidaten den möglichen Gewinn streitig machen soll.



20.08.2019 - 16:05 Uhr von Alexander Krei 20.08.2019 - 16:05 Uhr

Wenn im September die neue ProSieben-Show "Renn zur Million... wenn Du kannst!" startet, dann wird auch Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen mit dabei sein - allerdings nicht als Kandidat, sondern als einer von insgesamt zehn Verfolgern, die den Kandidaten das Leben schwer machen sollen. Das hat ProSieben jetzt bestätigt.

"Wenn es nach mir geht, kommt keiner an die Kohle! Dafür werde ich mit einer gehörigen Portion Kampfgeist, Siegeswillen und Durchhaltevermögen schon sorgen", sagt Hambüchen und legt die Latte für seine Herausforderer hoch. "Wer mich abhängen will, muss schon ein verdammt guter Läufer sein und sich an den Hindernissen nicht allzu blöd anstellen."

Das Konzept liest sich wie eine Mischung aus "Ninja Warrior" und "Catch": Die Kandidaten sprinten um eine Million Euro. Dabei müssen sie die Hindernisse schnellstmöglich überwinden und dürfen nicht von einem Verfolger gefangen werden. Nach jeder genommenen Hürde müssen sich die Läufer entscheiden, ob sie aufhören und den bisherigen Gewinn sichern oder doch um die Millon weiterspielen wollen.

Kürzlich hatte ProSieben bereits Carina Bungard, Team-Europameisterin im Obstacle Course Racing, Lukas Storath, Polizist und amtierender Worldchampion of Fitness, und den Triathlon-Profi Roman Deisenhofer als Verfolger angekündigt. Ebenfalls mit dabei sind die belgische Skilanglauf-Meisterin Astrid Vliegen, Battle the Beach"-Sieger Alex Schmitt, Crossfit-Profi Anna Donauer, Harun Özdemir, mehrfacher deutscher Meister im Taekwondo, Pia Wagner, WM-Teilnehmerin im Obstacle Course Racing, sowie Charles Franzke, Extrem-Hindernisläufer und jüngster deutscher "Getting Tough - The Race"-Sieger.

ProSieben zeigt die neue Show ab dem 10. September jeweils dienstags um 20:15 Uhr. Die Moderation übernehmen Daniel Aminati und Rebecca Mir, Kommentator Elmar Paulke ist ebenfalls mit dabei. Warner Bros. ITVP Deutschland produziert das Format.

Mehr zum Thema ProSieben programmiert Parcours-Show gegen die "Löwen"

Teilen