Sky macht Fußball-Einzelspiele bei Onefootball verfügbar

Schon vor Tagen wurde es spekuliert, nun haben Sky und Onefootball ihre Kooperation bestätigt. Demnach stehen die Einzelspiele von 2. Bundesliga und DFB-Pokal künftig in der Onefootball-App zum Abruf bereit. Was das kosten soll…



21.08.2019 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2019 - 09:32 Uhr

In den vergangenen Tagen hat Sky sämtliche Anfragen zum Einzelverkauf der Livespiele von 2. Bundesliga und DFB-Pokal abgeblockt. "Bloomberg" hatte zuvor über entsprechende Pläne des Pay-TV-Unternehmens berichtet, das sich dazu laut dem Bericht mit der Fußball-App Onefootball zusammenschließen wollte. Nun haben Sky und Onefootball ihre Zusammenarbeit bestätigt. Die Einzelspiele der genannten Wettbewerbe gibt es damit künftig auf Pay-per-View-Basis bei Onefootball.

Los geht’s bereits ab dem kommenden Wochenende zum 4. Spieltag der 2. Bundesliga. Die Spiele können dann ab 3,99 Euro in der Onefootball-App gebucht und gesehen werden. Bei Sky selbst, etwa via Sky Ticket, bleibt der kleinste Zugang weiterhin der Tagespass, Einzelspiele können hier weiterhin nicht gekauft werden. Sky und Onefootball versprechen derweil einen unkomplizierten Buchungsprozess, der nur drei Klicks beinhalten soll. Abgerechnet wird schließlich über Apple iTunes oder den Google Play Store.

Neben den Live-Angeboten der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals macht Sky bei Onefootball auch die Highlight-Clips der englischen Premier League ab dem 3. Spieltag verfügbar. Diese stehen immer am Folgetag der jeweiligen Partie ab 1 Uhr nachts zur Verfügung.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland, sagt zur Kooperation: "Durch die Kooperation mit Onefootball macht Sky erstmals Live-Übertragungen einzelner Spiele per Pay-per-View verfügbar und verlängert sein Streaming-Angebot auf eine weitere reichweitenstarke Plattform. Mit dieser innovativen Distributionsform unterstreichen wir einmal mehr unsere digitale Kompetenz und erreichen auf diesem Wege insbesondere die jungen und preissensitiven Fußballfans, die wir so an die Marke Sky heranführen und unsere erstklassigen Fußballübertragungen für sie dort erlebbar machen, wo sie sich über Fußball informieren."

Lucas von Cranach, CEO und Gründer von Onefootball, ergänzt: "Für uns als Unternehmen ist das Livestreaming von Fußballspielen in unserer App der nächste große Schritt, um Onefootball zur ultimativen Fußballplattform zu machen. Wir sind die Ersten weltweit, die in Partnerschaft mit namhaften Rechteinhabern wie Sky Deutschland, Fußballspiele per Pay-per-View in einer App anbieten. Das ist unsere Antwort auf die sich ändernde Medienlandschaft und das Nutzerverhalten moderner Fans im digitalen Zeitalter. Gerade der Eintritt auf den deutschen Heimatmarkt ist dabei besonders wichtig für uns, denn hier haben wir weltweit nach Brasilien die größte Nutzerbasis."

