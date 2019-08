Tele 5 zeigt ein Jahr lang immer wieder den gleichen Film

© obs/Telepool

20 Jahre nach dem Kinostart zeigt Tele 5 am kommenden Freitag "Bang Boom Bang - Ein Todsicheres Ding". Und die Woche darauf auch - und ein ganzes Jahr lang immer wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag.



21.08.2019 - 10:26 Uhr von Uwe Mantel 21.08.2019 - 10:26 Uhr

Tele 5-Chef Kai Blasberg pflegt sein Image des Enfant Terrible unter den deutschen Senderchefs mit einer weiteren, verrückten Aktion. Diesmal nimmt der Sender, der sich "Anders ist besser" als Motto auf die Fahnen geschrieben hat, das 20. Jubiläum des Films "Bang Boom Bang - Ein Todsicheres Ding" zum Anlass. Am Freitag, 23. August zeigt man die Gangsterkomödie aus dem Ruhrpott fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Kinostart noch einmal um 20:15 Uhr im Rahmen seiner Film-Reihe "D-Movies". Flankiert wird der Film zudem mit einem "D-Movies-Spezial" ab 1 Uhr nachts. Dann gibt's 30 Minuten lang allerhand Bonus-Material zu sehen, wie etwa Hintergrund-Stories und Szenen die noch nie zuvor im Free TV gezeigt worden sind.

Zur verrückten Aktion wird das Ganze dann allerdings, weil Tele 5 es nicht dabei belässt, sondern den Film ein ganzes Jahr lang jede Woche ausstrahlen will. Zur besten Sendezeit läuft "Bang Boom Bang" dann ab dem 30. August zwar nicht mehr, aber jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Mitternacht. Die genaue Sendezeit hängt vom vorausgehenden Film ab, in den ersten Wochen läuft zuvor die "SchleFaZ"-Reihe. Los geht's damit in den ersten Wochen zwischen 0:40 Uhr und 0:50 Uhr.

Wie es der Gangsterfilm von Regisseur Peter Thorwarth zum Kultstatus brachte, erklärt Thorwarth selbst übrigens so: "Ich glaube 'Bang Boom Bang' ist voll mit Charakteren, die auf den ersten Blick völlig skurril erscheinen - fast schon realitätsfern. Aber dann entsteht sowas Menschliches, irgendwie Lebendigeres - mit dem Humor eines typischen Menschenschlags mitten aus dem Ruhrgebiet steckt plötzlich viel mehr echtes Leben drin. Erzählt wird eben nicht einfach eine weitere Geschichte über Kleinkriminelle und ihre Machenschaften, sondern ein Film über fast ganz normale Menschen."

Teilen