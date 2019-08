Sky verliert zwei Disney-Sender, neuer Filmsender kommt

© Disney

Disney fährt - wohl nicht zuletzt mit Blick auf Disney+ - sein Engagement im Pay-TV zurück und stellt Disney Cinemagic ein. Bei Sky verschwindet Disney XD überdies gleich noch mit. Sky startet ersatzweise einen weiteren Filmsender und bringt weitere Sender ins Kabel



21.08.2019 - 11:13 Uhr von Uwe Mantel 21.08.2019 - 11:13 Uhr

Zum 30. September stellt die Walt Disney Company in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach etwa zehn Jahren den Pay-TV-Sender Disney Cinemagic ein. Schon vor längerer Zeit sei die Entscheidung gefallen, die Plattformverträge mit Sky, der Deutschen Telekom sowie Teleclub / Swisscom nicht mehr zu verlängern. Auch wenn man offiziell einen Zusammenhang mit dem kommenden Streaming-Dienst Disney+ bestreitet, so liegt es doch nahe, dass man seine eigenen Inhalte in Zukunft am liebsten zuvorderst über die eigene Plattform vertreiben will.

Sky verliert zum 30. September nicht nur Disney Cinemagic, auch die Verbreitung von Disney XD wird zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Darauf haben sich die beiden Unternehmen geeinigt, heißt es in einer Mitteilung. Auf allen übrigen Verbreitungswegen bleibt der Sender aber auch über dieses Datum hinaus weiterhin empfangbar. Es gibt ihn also weiterhin bei der Deutschen Telekom, Unitymedia, Vodafone, in Österreich bei A1 und in der Schweiz über den Teleclub und UPC Cablecom. Bei Sky hingegen bleibt Disney einzig und allein noch mit dem Pay-TV-Sender Disney Junior vertreten.

Die durch den Teil-Rückzug von Sky entstehende Lücke füllt Sky ab dem 1. Oktober unter anderem mit einem neuen Filmsender: Sky Cinema Special HD. Der Sender wird künftig die Plattform für die zahlreichen monothematischen Pop-Up-Sender, für die man bislang rund um den Start wichtiger Filme oder Serien andere Sender wie Sky Cinema Hits HD zeitweise umbenannt hat. Zum Start des Senders geht's allein um Comic-Helden. Anlass ist die Premiere der DC-Comicverfilmung "Aquaman". Sky Cinema Special HD wird für alle Sky-Kunden mit gebuchtem Film-Paket unabhängig von der Empfangsart zur Verfügung stehen.

Für all jene, die Sky via Kabel empfangen, wird das Film-Paket ab dem 8. Oktober zudem mit TNT Film aufgewertet. Bislang ist der Sender Satelliten-Kunden von Sky vorbehalten. Turner zeigt auf diesem Sender vor allm Filmklassiker, zum Auftakt der Kabelverbreitung läuft gerade der "Schocktober" mit zahlreichen Horrorfilmen. Ebenfalls nicht mehr nur via Satellit, sondern auch via Kabel und IPTV wird Turners Kindersender Boomerang ab dem 8. Oktober verbreitet. Der Sender ist Teil des Entertainment-Pakets. Zu sehen gibt's dort beispielsweise "Mighty Mike", "Tom & Jerry" und "Scooby Doo and Guess Who?"

Für den weiteren Jahresverlauf hat Sky überdies noch eine Aufrüstung im Bereich der Tier- und Naturdokus angekündigt. Sky und Blue Ant Media haben dazu einen mehrjährigen, internationalen Lizenzvertrag rund um die Inhalte von Love Media geschlossen, der hunderte Stunden Material umfasst. Einen eigenen Sender wird's dafür nicht geben, sie werden stattdessen für alle Kunden mit Entertainment-Paket zum Abruf bereitstehen. Zu sehen gibt's hier etwa "Africa's Hidden Kingdoms", "Mysteries of Evolution" und "Strange Creatures".

