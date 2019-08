Sat.1 startet neue Vorabend-Formate Anfang September

© Sat.1

Nachdem "Promis Privat" zuletzt keinerlei Verbesserung brachte, folgt Anfang September nun der nächste Anlauf, den Sat.1-Vorabend in Schwung zu bringen. Dann starten "Nächste Ausfahrt Liebe" und "Ungelogen"



21.08.2019 - 13:03 Uhr von Uwe Mantel 21.08.2019 - 13:03 Uhr

Der Vorabend ist für Sat.1 wohl die entscheidende Baustelle, die es in der kommenden Saison zu schließen gilt, um den Sender aus Quotensicht wieder auf Kurs zu bringen, nachdem das Magazin "Endlich Feierabend" um 18 Uhr nie auch nur annähernd ausreichen viele Zuschauer gefunden hatte. Seit Ende Juli versucht man es nun mit "Promis Privat" - doch auch die Geschichten von C- bis Z-Promis interessieren kaum jemand. Auch die Hoffnung, durch das Anlehnen an Protagonisten aus der "Promi-BB"-Welt für steigende Quoten zu sorgen, hat sich zerschlagen. Noch am Montag fiel das Format mit nur noch 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar auf einen neuen Tiefstwert.

Dass "Promis Privat" nur eine Zwischenlösung ist, war allerdings auch im Vorhinein schon klar. Für den Herbst hat man schließlich bereits neue Formate angekündigt. Angesichts der derzeitigen Lage will man auf die auch nicht mehr allzu lange verzichten und bringt zwei neue Sendungen schon ab dem 2. September an den Start. Den Sendeplatz um 18 Uhr übernimmt dann "Nächste Ausfahrt Liebe". Paarberater Eric Hegmann und sein Team schicken zwei flirtwillige Singles auf eine gemeinsame Autofahrt. Das "Liebes-Navi" Polly steuert das Pärchen in spe mit Fragen und Aufgaben durchs erste Kennenlernen. Am Ende müssen sich die beiden dann entscheiden, ob sie separat nach Hause fahren oder beide über Nacht in einem Hotel bleiben wollen. Pro Sendung sind drei Paare-in-spe auf Tour.

Sat.1 tritt damit ein ein Dating-Duell mit Vox ein - dort läuft bekanntlich seit längerem "First Dates - Ein Tisch für 2". Das Format ist für den Sender zwar aus Quotensicht kein Überflieger, verzeichnete aber zuletzt steigende Quoten. Der August ist mit bislang im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem Weg zum stärksten Monat seit Sendestart. Dagegen gilt es für Sat.1 also erstmal anzukommen. Eric Hegmann beschreibt den Reiz des Formats so: "Ich finde, ein Date im Auto ist grundsätzlich fokussierter und konzentrierter. Gleichzeitig verhindert es auch ein zu schnelles Aufgeben. Man kann nicht einfach aufstehen und gehen. 'Polly' fordert die Singles beispielsweise zu einem Karaoke-Spiel auf. Das finde ich spannend, weil viel Mut dazu gehört, beim ersten Date vor der Kamera und einer Person, die man womöglich auch noch spannend findet, zu singen."

Am gleichen Tag geht zudem schon um 17:30 Uhr in Sat.1 das neue Format "Ungelogen" an den Start. Das Format soll dazu führen, dass zwei Personen das "ehrlichste Gespräch ihres Lebens" führen und die volle Wahrheit von ihrem Gegenüber erfahren. Dazu lassen sie sich an einen Lügendetektor anschließen. Ein Experte begleitet das Gespräch und wertet 20 Fragen und 20 Antworten mit dem Lügendetektor aus. Um 19 Uhr bleibt unterdessen alles beim Alten, dort zeigt Sat.1 auch weiterhin "Genial daneben - Das Quiz".

Teilen