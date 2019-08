"Hubert ohne Staller" kehrt Mitte Oktober zurück

© ARD/TMG/Emanuel A. Klempa

Auch ohne Helmfried von Lüttichau funktioniert "Hubert und Staller", die erste Staffel ohne den Schauspieler holte Anfang dieses Jahres unter einem leicht abgewandelten Titel gute Quoten. Im Oktober kehrt das Format mit neuen Folgen zurück.



21.08.2019 - 16:36 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2019 - 16:36 Uhr

Das Erste hat die Rückkehr von "Hubert ohne Staller" in Aussicht gestellt. Die neue Staffel ist ab dem 23. Oktober wie gehabt immer mittwochs ab 18:50 Uhr beim Sender zu sehen. Christian Tramitz alias Franz Hubert ist erneut mit dabei, er ermittelt zum zweiten Mal ohne seinen früheren Kollegen Helmfried von Lüttichau aka Johannes Staller.

"Hubert ohne Staller" war zuletzt so stark wie noch nie und erreichte auf Staffelsicht erstmals in der Geschichte der Serie einen zweistelligen Marktanteil. Rund zweieinhalb Millionen Menschen sahen sich die 15 gezeigten Folgen Anfang dieses Jahres an. Produziert wird die Serie von der Tele München Gruppe und der Entertainment Factory GmbH. In der neuen Staffel steht der Wiedereinzug ins Revier an, nachdem das alte zum Staffelfinale ausgebrannt war. Vor der Möbelschlepperei wollen sich Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner), der noch immer auf eine Rückkehr in den Chefsessel hofft, natürlich drücken, was sie nicht nur zu einer Fahrt ins Blaue sondern auch zur ersten Leiche der neuen Staffel und in ein abgelegenes Dorf führt. Weil Rebecca (Jeanne Goursaud) die Mannschaft verlassen wird, hofft Riedl (Paul Sedlmeir) indes auf den freien Platz in der Zentrale. Doch die Ankunft der neuen Kollegin Christina Bayer (Mitsou Jung) stellt nicht nur seine Pläne, sondern auch seinen Hormonhaushalt auf den Kopf.

