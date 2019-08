"Navy CIS: New Orleans" läuft bei kabel eins bald später

© CBS

Im September holt kabel eins die US-Krimiserie "Navy CIS: New Orleans" zurück auf den Bildschirm. Allerdings zeigt der Sender die neuen Folgen eine Stunde später als in der Vergangenheit. Zu erklären ist das wohl mit den schwachen Quoten.



22.08.2019 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 22.08.2019 - 10:03 Uhr

Trotz äußerst schwacher Quoten in der Vergangenheit, wird kabel eins auch die fünfte Staffel von "Navy CIS: New Orleans" ins Programm nehmen. Der Privatsender hat sich allerdings für einen etwas späteren Sendeplatz entschieden und strahlt die neuen Folgen der US-Serie ab dem 13. September jeweils freitags um 22:15 Uhr aus. Zuletzt erfolgte die Ausstrahlung noch eine Stunde früher.

Um 20:15 Uhr setzt kabel eins auch weiterhin auf "Elementary", ehe um 21:15 Uhr eine Wiederholung von "Navy CIS" folgt und dem Ableger aus New Orleans eine möglichst gute Rampe bauen soll. Leicht dürfte das nicht werden: Sowohl die dritte als auch die vierte Staffel von "Navy CIS: New Orleans" hatte bei kabel eins im Schnitt deutlich weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren.

Im Anschluss an "Navy CIS: New Orelans" setzt der Sender übrigens noch auf einen weiteren "NCIS"-Ableger: Um 23:10 Uhr sollen es fortan Wiederholungen von "Navy CIS: L.A." richten.

