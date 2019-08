"Law & Order: SVU" kehrt auf neuem Sendeplatz zurück

© MG RTL D / Virginia Sherwood / NBC

Vox startet Mitte September mit der Ausstrahlung der 20. Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" - allerdings nicht mehr am gewohnten Freitagabend. Stattdessen macht man einen gänzlich neuen Sendeplatz für fiktionale Serien auf.



22.08.2019 - 15:06 Uhr von Uwe Mantel 22.08.2019 - 15:06 Uhr

Mariska Hargitay und ihre "Special Victims Unit" gehört zu den längsten Dauerläufern in der Krimi-Geschichte: Im Herbst geht der Ableger von "Law & Order" im Herbst bereits in seine 21. Staffel. Hierzulande hinkt Vox etwa ein Jahr hinterher und beginnt am 14. September erstmal mit der Ausstrahlung von Staffel 20. Wenn die Ermittler zum Staffelauftakt den Fall eines 15-jährigen Jungen, der Anzeichen einer Vergewaltigung aufweist, unter die Lupe nehmen, dann tun sie das allerdings nicht mehr auf dem angestammten Sendeplatz.

Während die Serie jahrelang am Freitagabend zu sehen war und zuletzt einen kurzen Ausflug auf den Mittwoch unternommen hat, werden die neuen Folgen nun am späteren Samstagabend zu sehen sein. Problem dabei wird die wechselnde Startzeit sein, schließlich zeigt Vox samstags meist Filme, die allesamt unterschiedliche Laufzeiten haben. In der ersten Woche geht "Law & Order: Special Victims Unit" um 23:05 Uhr los, für gewöhnlich dürfte der Start aber etwas früher sein. Vox zeigt die neue Staffel in Doppelfolgen. Vox ersetzt damit am späten Samstagabend zwei Folgen von "Medical Detectives" - die Reihe ist aber ohnehin noch jede Nacht über viele Stunden im Programm.

Teilen