Vox sucht am Nachmittag bald "Die schönste Braut"

Ab Mitte September testet Vox für vier Wochen eine weitere Dokusoap aus dem Hochzeits-Umfeld. Vier Frauen treten darin ganz in Weiß zu einem Schönheitswettbewerb gegeneinander an. Mit von der Partie auch hier: Froonck.



22.08.2019 - 15:34 Uhr von Uwe Mantel 22.08.2019 - 15:34 Uhr

Anfang September gibt es zwei Wochen lang am Vox-Nachmittag zur Abwechslung mal wieder frische Ausgaben von "4 Hochzeiten und eine Traumreise", schon ab Mitte September geht das Format dann aber wieder in eine Pause. Auf Hochzeitsplaner Froonck müssen die Zuschauer auch in den vier darauffolgenden Wochen nicht verzichten. Vox bleibt bei dem am 16. September um 16 Uhr neu startenden Format "Die schönste Braut" nämlich nicht nur dem Hochzeits-Umfeld treu, sondern auch dem Gesicht der Sendung.

In "Die schönste Braut" steht nun nicht die ganze Hochzeit im Mittelpunkt, sondern eben nur die Braut. In jeder Woche treten vier Frauen in einem Schönheitswettbewerb gegeneinander an. Von Montag bis Donnerstag verwandelt sich je eine von ihnen in die Braut ihrer Träume. Dafür sucht sie sich zusammen mit ihrer Shoppingbegleitung ihr perfektes Brautkleid und das passende Paar Schuhe in ihren Wunschgeschäften aus. Anschließend geht es zum Friseur, der sie nach ihren Vorgaben stylt und ein Braut-Make-up aufträgt. Ihre drei Konkurrentinnen beobachten und kommentieren das Geschehen und bewerten die Leistung in den Kategorien Brautkleid, Schuhe, Styling und Verwandlung mit jeweils 1-10 Punkten.

Die Punkte für die Verwandlung werden dabei erst am Freitag im Finale bekanntgegeben. Dann treffen alle Kandidatinnen im Schloss Ehreshoven bei Froonck aufeinander und schauen sich zusammen mit ihrer Shoppingbegleitung das Video ihrer eigenen Verwandlung an – samt der Reaktionen und Punkte ihrer Mitstreiterinnen. Zum Abschluss finden sich alle Frauen in ihrem Brautlook vor dem magischen Spiegel zusammen, der die Siegerin der Woche auflöst. Wer die meisten Punkte erhlaten hat, kann sich nicht nur als "schönste Braut" dieser Woche fühlen, sondern ist auch um 3.000 Euro reicher. Produziert wird das Format von ITV Studios Germany, die erste Staffel umfasst 20 Episoden.

