Spielehersteller Hasbro schluckt Entertainment One

Für rund vier Milliarden Dollar kauft der amerikanische Spielehersteller Hasbro die Produktionsfirma und "Peppa Pig"-Mutter Entertainment One. Für Hasbro ist es der größte Deal der Firmengeschichte.



23.08.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 23.08.2019 - 09:06 Uhr

Das Unternehmen hinter der TV-Serie "Pepper Pig", Entertainment One (eOne), bekommt einen neuen Eigentümer. Hasbro, einer der größten Spielehersteller weltweit, kauft die kanadisch/britische Produktionsfirma, die auch im Distributionsgeschäft tätig ist. So verkaufte man unter anderem Serien wie "Designated Survivor" und "The Walking Dead" in die ganze Welt. Hasbro legt für das Unternehmen nun rund vier Milliarden US-Dollar auf den Tisch.

Für Hasbro ist es der größte Deal aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen einige direkte Konkurrenten geschluckt und ist inzwischen auch Eigentümer von Spiele-Marken wie Monopoly, Twister, Furby oder auch den Transformer- oder Power Ranger-Franchises. Der Kauf nun stellt das Unternehmen im Bereich Produktion und Distribution deutlich breiter auf. Der Hauptsitz von eOne soll weiter in Kanada bestehen bleiben, auch ein Großteil der Führungsmannschaft bleibt an Bord.

"Die Akquisition von eOne erweitert das Portfolio von Hasbro um beliebte und geschichtsträchtige globale Familienmarken, die eine starke operative Rendite erzielen, und bietet eine Pipeline für die Schaffung neuer Marken, die auf familienorientiertem Storytelling basieren", sagt Hasbro-CEO Brian Goldner. "Darüber hinaus wird Hasbro die umfassenden Unterhaltungsformate von eOne nutzen, um unser Markenportfolio, das Gamer, Fans und Familien anspricht, auf allen Bildschirmen weltweit verfügbar zu machen." Hasbro wird rund um die bestehenden eOne-Marken also nicht nur Franchises aufbauen, auch die aktuellen Marken sollen es auf die Bildschirme schaffen, sofern sie es nicht ohnehin schon sind.

Allan Leighton, Vorstandsvorsitzender von eOne, spricht von einer "aufregenden Entwicklung" und davon, dass der Deal einen "erheblichen und unmittelbaren Mehrwert" für die Aktionäre schaffe. Auch Hasbro-Finanzchefin Deborah Thomas verspricht einen "kurz- und langfristigen Mehrwert" für die Aktionäre beider Unternehmen. "Die Marken-, TV- und Filmkompetenz von eOne sowie die Innovations- und Lizenzierungsfähigkeiten von Hasbro für Spielzeug und Spiele ermöglichen es uns, mittelfristig schneller Umsatz und Gewinn zu steigern", sagt sie.

