Discovery Channel bekommt weltweit ein neues Design

Der Discovery Channel legt sich eine neue Optik zu. Ab September kommt der Pay-TV-Sender auch in Deutschland in frischem Design daher. Parallel dazu startet eine Rebrand-Kampagne, die die globale Reichweite betonen soll.



23.08.2019

Der Discovery Channel bekommt in der ganzen Welt einen nueen Look verpasst. Ab dem 12. September wird daher auch der deutsche Ableger in verändertem Design daherkommen - inklusive eines veränderten Logos, das auf Minimalismus setzt und in einem monochromen Look daherkommt.

Der Großbuchstabe D umschließt darin einen schlichten 2D-Globus - die Weltkugel soll im statischen Off-Air-Look alle Kontinente sichtbar auf einer Seite abbilden. Damit will Discovery die globale Präsenz des Senders unterstreichen, heißt es. Parallel zur Umstellung erfolgt eine Rebrand-Kampagne, die vor allem die globale Reichweite des Discovery Channels darstellen soll.

Das überarbeitete Design, das gewissermaßen am Vorgänger-Logo anknüpft, soll fortan auf allen Kommunikationswegen eingesetzt werden. Für die lokale Adaptierung des neuen Designs zeichnen Eike Immisch, Senior Director Marketing & Communications, sowie Jan Leitz, Manager On Air Promotion bei Discovery Deutschland, verantwortlich.

