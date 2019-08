"Wild im Wald": RTL II startet die nächste Maskenshow

© RTL II

Die maskierten Sänger wurden zum Sommerhit, im Herbst kann man nun Kandidaten beobachten, die in überdimensionierten Tierkostümen einen Parcours bewältigen müssen. RTL II zeigt "Wild im Wald" ab Mitte September



26.08.2019 - 10:54 Uhr von Uwe Mantel 26.08.2019 - 10:54 Uhr

RTL II hat einen Sendetermin für die kuriose Gameshow "Wild im Wald" gefunden: Ab dem 16. September laufen die zunächst vier Folgen des Formats immer montags um 21:15 Uhr, also im Schlepptau von "Love Island". Sofern das Datingformat ähnlich viele Fans gewinnt wie im vergangenen Jahr, dürfte der von Banijay produzierten Show also zumindest mal ein starker Vorlauf sicher sein.

Bei "Wild im Wald" handelt es sich um eine Adpation des ursprünglich aus Großbritannien stammenden Formats "Wild Things", das auch schon in Argentinien, Schweden, China, Dänemark, Belgien und Russland umgesetzt wurde. Die Kandidaten treten darin immer in Zweierpaaren an, wobei einer der beiden in einem überdimensionierten Tierkostüm steckt und darin einen Hindernisparcours überwinden muss. Dieser Kandidat kann nichts sehen und muss sich auf die Anweisungen seines Teampartners verlassen, der mittels In-Ear-Piece Anweisungen gibt.

Immerhin: Die großen Kostüme bieten platz für umfangreiche Polsterung, sodass der Weg zu den 5.000 Euro Siegprämie zumindest nicht mit allzu großen körperlichen Verletzungen gespickt sein wird. Moderiert wird die Sendung von Sonja Zietlow.

