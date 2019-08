© MG RTL D

Auch wenn technisch und optisch bei RTL.de auch ein dreiviertel Jahr nach dem Start noch vieles im Argen liegt, rührt die Mediengruppe RTL jetzt erstmals kräftig die Werbetrommel für ihr nun als General-Interest-Portal positioniertes Angebot.



26.08.2019 - 14:56 Uhr von Uwe Mantel

Im Dezember vergangenen Jahres stellte RTL seine Website neu auf. Statt die Senderinhalte in den Mittelpunkt zu stellen, will man seither als General-Interest-Nachrichtenangebot punkten. Und obwohl man technisch weiterhin mit den Tücken des responsiven Seitenlayouts zu kämpfen hat, was auch ein dreiviertel Jahr nach dem Start je nach Bildschirmgröße noch immer für abgeschnittene oder ineinander verlaufende Überschriften und Logos sorgt, kann man mit der Reichweitenentwicklung ziemlich zufrieden sein: Im Juli wurde mit 15,28 Millionen Unique Usern den dritten Monat in Folge ein Rekordwert aufgestellt.

Damit das so weiter geht, rührt man nun erstmals mit einer Image-Kampagne kräftig die Werbetrommel für das Angebot. Kernelement ist ein Spot rund um den Claim "Nachrichten, die bewegen". Er erklärt - und mutet dabei ein wenig wie eine Rechtfertigung an - dass man online nicht nur auf Hard News setzt, sondern sich mit einem boulevardesken Angebot in den Wettstreit mit "Bild" & Co. begibt. Im Spot heißt es: "Was sind eigentlich wichtige Nachrichten? Tragen Nachrichten immer Krawatten oder Uniformen? Oder auch mal High Heels? Fahren Nachrichten immer Limousinen, oder auch mal Kinderwagen? Klar sind Nachrichten ernst, aber manchmal auch richtig schön, herzzerreißend oder einfach nur krass. Denn Nachrichten können alles sein, was dich bewegt." Unterlegt ist das beispielsweise mit einer Meldung über ein Pferd in einer Bahn.

Jan Rudolph, Chefredakteur Digital, erläutert den Gedanken so: "Jeder weiß, dass Nachrichten nicht immer positiv sind. Unser journalistischer Leitgedanke für RTL.de ist es dennoch, immer mit positiver Grundhaltung einen konstruktiven Blickwinkel aufzuzeigen. Unsere Geschichten sollen unterhalten, informieren und überraschen. Deswegen erweitert unsere Kampagne den Begriff Nachrichten und zeigt, wie vielfältig Nachrichten sein können und dürfen. Unser Ziel ist es, damit Lust auf genau die News zu machen, die wir für die User von RTL.de rund um die Uhr produzieren." Neben dem TV-Spot, der auf den eigenen Sendern ausgestrahlt wird, gibt es auch Digital-out-of-Home- und Online-Werbung. Werbeflächen werden dabei mit unterschiedlichen Animationen teils mit tagesaktuellen News produziert.

