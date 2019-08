RTL II plant Tribute-Sendung für Ingo Kantorek

© RTL II/Per Florian Appelgren

Noch bis Oktober wird Ingo Kantorek, der Mitte August bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, aufgrund der Vorlaufzeit bei "Köln 50667" zu sehen sein. Nach der letzten Folge wird RTL II noch eine Sondersendung in der Primetime zeigen



26.08.2019 - 12:21 Uhr von Uwe Mantel 26.08.2019 - 12:21 Uhr

Am 16. August kamen Ingo Kantorek und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall ums Leben. Kantorek war von Beginn an einer der Hauptdarsteller der RTL II-Soap "Köln 50667". Zum Abschied und Gedenken wird RTL II Ende Oktober, nach der Ausstrahlung der letzten Folge, in der Kantorek zu sehen sein wird, eine Tribute-Sendung in der Primetime zeigen.

Gegenüber RTL.de kündigte RTL II-Sprecher Carlos Zamorano an: "Der Film soll sein Schaffen als Schauspieler würdigen, ihn aber auch als Menschen portraitieren und seine ganze Geschichte erzählen. Wir möchten zeigen, wofür er stand, was ihm wichtig war und wofür er gelebt hat. Zudem werden Freunde, Kollegen und Fans in der Sendung zu Wort kommen." Für die Sendung ruft man auch die Fans auf, Fotos, Filme oder besondere Geschichten über Kantorek an abschied@filmpool.de einzusenden, von denen eine Auswahl dann in der Sendung gezeigt werden können.

Die Werbeeinnahmen aus diesem Umfeld werde man an die gemeinnützigen Organisationen "Die Arche" und "Bundesverband Kinderhospiz" spenden, für die Ingo Kantorek als Botschafter aktiv war. Zudem soll mit einem Teil der Einnahmen auch sein Sohn finanziell unterstütz werden. Unterdessen wurde in Köln vor dem Loft der von Ingo Kantorek verkörperten Rolle des Alex ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich Trauernde eintragen können.

Teilen