Dokusender Planet legt Fokus auf Nachhaltigkeit

Der von der High-View-Gruppe betriebene Dokusender Planet legt unter dem neuen Label "Planet Zukunft" künftig einen Schwerpunkt auf die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Social Responsibility.



26.08.2019 - 16:39 Uhr von Uwe Mantel 26.08.2019 - 16:39 Uhr

Der Dokusender Planet soll in den kommenden Monaten zur "ersten Adresse für Zukunftsthemen" gemacht werden - so zumindest der Plan des Betreibers High View. Zu diesem Zweck führt man das neue Label "Planet Zukunft" ein, unter dem man deutsche und internationale Dokumentationen zeigt, die sich mit ökologischen, sozialen, aber auch technischen und wirtschaftlichen Fragen beschäftigen, die sich alle unter den Oberthemen Umwelt, Nachhaltigkeit, Social Responsibility zusammenfassen lassen.

Los geht's am 5. September um 20:15 Uhr, wenn sich die Reihe "Land zum Leben" der Frage widmet, wie es Landwirte schaffen, den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, gefolgt von "Der Baumflüsterer", einem Porträt des Försters Peter Wohlleben. Ende September führt der Film "Sila und die Hüter der Arktis" nach Grönland, im Oktober startet die Serie "Unsere Wälder", weitere Inhalte sind Dokus wie "Arten vor dem Aus? Kampf um Wildkatze & Co.", "Eine Welt ohne Müll" und "Waves for Water - Mit Wasser Leben retten".

Alexander Trauttmansdorff, Geschäftsführer der High View: "Zukunftsthemen liegen in der DNA von Planet. Mit der neuen Programmfarbe wollen wir als Dokumentationssender unsere Verantwortung für ökologischen und sozialen Probleme wahrnehmen und dem Thema eine stärkere Stimme geben. In dem neuen Slot bündeln wir unsere Programme zu Ökologie, Nachhaltigkeit und Social Responsibility. Darüber hinaus investieren wie vermehrt in Dokumentationen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und wollen den Sender nachhaltig ausrichten."

