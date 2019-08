"Grand Hotel" bis "Doctor Who": One ruft Serienoffensive aus

© One

Mit einem geschärften Serien-Profil hofft One im Herbst auf steigende Zuschauerzahlen. Neu im Programm sind die spanische Familiensaga "Grand Hotel" und "Agatha Christies Marple". Daneben gibt's "Doctor Who" und einen neuen Serien-Talk.



28.08.2019 - 10:09 Uhr von Alexander Krei 28.08.2019 - 10:09 Uhr

Der ARD-Spartensender One will in diesem Herbst mit einem Serien-Schwerpunkt ein wenig Boden auf die etwas enteilten Konkurrenzsender gutmachen. Dazu gehört unter anderem der bereits angekündigte Serien-Talk "Seriös", mit dem One-Programmchef Ingmar Cario ab dem 27. September monatlich am Freitagabend "spannende Einblicke und Tipps von Serienprofis" verspricht.

Zu den Hoffnungsträgern des Senders zählt zugleich die spanische Familiensaga "Grand Hotel". Diese wird ab dem 9. September gezeigt. Für die Serie, die gerade auch vom amerikanischen Fernsehen adaptiert wurde, ist der Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr vorgesehen - gleich 66 Folgen stehen zur Verfügung, die allesamt im Zweikanalton gezeigt werden. Hierzulande war sie allerdings auch schon beim Disney Channel und eoTV zu sehen.







Im Anschluss zeigt One jeweils ab 22:30 Uhr die neuen Folgen der zweiten "Clique"-Staffel von Serienschöpferin Jess Brittain - ebenfalls sowohl auf Deutsch als auch Englisch. Ab dem 30. September übernimmt schließlich die zweite Staffel der kanadischen Krimiserie "Private Eyes" mit Cindy Sampson und Ex-"Beverly Hills"-Star Jason Priestley in den Hauptrollen den späten Montags-Sendeplatz. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Free-TV-Premiere.

Auch weiterhin wird One die Heimat von "Doctor Who" bleiben. Die neuen Folgen der elften Staffel mit Jodie Whittaker als Doctor #13 und Chris Chibnall als neuem Showrunner laufen ab dem 10. September dienstags um 20:15 Uhr. Der Mittwochabend bleibt weiterhin für britische Krimi-Klassiker reserviert. Wo der Sender bislang mit "Poirot" gut fuhr, soll es künftig allerdings "Agatha Christies Marple" richten.

One zeigt die 23 Folgen umfassende ITV-Serie erstmals komplett im Free-TV - und zwar neu synchronisiert und in HD. In den ersten Folgen wird die Rolle der Miss Marple zunächst von Geraldine McEwen gespielt, später übernimmt Julia McKenzie. Los geht es am 9. Oktober jeweils mittwochs um 20:15 Uhr im Zweikanalton, im Anschluss zeigt der Sender dann auch noch eine Auswahl von Alfred Hitchcocks Krimiserie, die der "Master of Suspense" zwischen 1955 und 1965 für das amerikanische Fernsehen verantwortete.

"Weiterer Schub" für Sender und Mediathek

Amerikanischen Serienstoff hält One darüber hinaus für die Programmränder bereit: Ab dem 16. September zeigt der Sender täglich um 16:40 Uhr die Comedyserie "Hot in Cleveland", die nach einer Idee von Suzanne Martin ("Frasier", "Ellen") vor Live-Publikum gedreht wurde. Zudem gibt es die Serie auch noch zum Abschluss der Late-Primetime als Zweikanalton-Ausstrahlung zu sehen.

"One ist der einzige Sender, in dem nicht nur herausragende Serien gezeigt, sondern jetzt auch herausragende Serien besprochen, diskutiert und analysiert werden", so One-Programmchef Ingmar Cario. "Mit unserer diesjährigen Serienoffensive bieten wir echte Highlights für Serienbegeisterte, viele davon exklusiv als Free-TV-Premiere und - dank des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrags - endlich auch zum Abruf in der ARD-Mediathek." Sowohl für den Sender als auch die Mediathek erhofft sich Cario "einen weiteren Schub".

