Sky weitet Berichterstattung über die Formel 1 aus

Nach einjähriger Pause stieg Sky zu Beginn dieser Saison wieder in die Formel-1-Übertragungen ein. Das Programm rund ums Rennen wird künftig noch umfangreicher ausfallen. So werden u.a. alle wichtigen Pressenkonferenzen übertragen.



27.08.2019 - 15:59 Uhr von Uwe Mantel 27.08.2019 - 15:59 Uhr

Nach einer einmonatigen Pause meldet sich am kommenden Wochenende die Formel 1 mit dem Großen Preis von Belgien in Spa zurück. Mit von der Partie ist neben RTL natürlich auch wieder Sky, das seine Berichterstattung rund um die Königsklasse des Motorsports nun sogar nochmal deutlich ausweitet. So wird am Rennsonntag die Vorberichterstattung auf 70 Minuten vor Rennstart ausgedehnt. Da das Rennen in Belgien um 15:10 Uhr startet, steigt Sky demnach auf Sky Sport 2 HD um 14 Uhr mit Vorberichten, Interviews und Analysen ein.

Überdies wird Sky ab dem kommenden Rennwochenende die wichtigeren Pressekonferenzen lie übertragen. Das geht schon am Donnerstag um 15 Uhr mit der PK der Fahrer los, die bei Sky Sport 1 HD zu sehen sein wird, am Freitag um 13 Uhr folgt die PK der Teamchefs ebenfalls auf Sky Sport 1 HD. Nach dem Qualifying und dem Rennen wird dann ab 16:15 Uhr bzw. 17:15 Uhr auch die PK der jeweils drei Bestplatzierten auf Sky Sport 2 HD übertragen. Alle PKs lassen sich auch via Sky Go verfolgen.

