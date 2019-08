"The Taste" startet im Oktober mit neuer Besetzung

© Sat.1/Benedikt Müller

Ab dem 2. Oktober werden bei Sat.1 wieder die Löffel angerichtet: "The Taste" meldet sich mit der siebten Staffel und zwei neuen Juroren zurück. Zwei Tage später kümmern sich Daniel Aminati und Melli Zampanella bei Sixx um Tattoo-Sünden



28.08.2019 - 10:53 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2019 - 10:53 Uhr

Schon seit 2013 gehört "The Taste" in jedem Herbst zum festen Bestandteil des Sat.1-Programms. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders: Wie der Vermarkter SevenOne Media bekanntgab, wird die neue Staffel ab dem 2. Oktober auf dem gewohnten Sendeplatz mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein. Neu ist die Besetzung: Neben Frank Rosin und Alexander Herrmann stoßen in diesem Jahr noch Maria Groß und Tim Raue neu zur Jury hinzu.

Nur zwei Tage zuvor startet übrigens bei Sky 1 die dritte Staffel von "MasterChef", in der Maria Groß ebenfalls als Jurorin mit von der Partie ist. Diese kuriose Doppelung rührt daher, dass das Sky-Format bereits im Sommer vergangenen Jahres gedreht wurde, dann aber lange Zeit auf eine Ausstrahlung warten musste.

Anfang Oktober hat unterdessen auch Sixx etwas neues im Programm. Um Tattoo-Sünden kümmert man sich dort ja schon seit einigen Jahren, nun sogar direkt am Strand, wo sie sich besonders schlecht verstecken lassen. In "Cover-Up on Holiday" sind Daniel Aminati und Melli Zampanella auf Mallorca unterwegs, um Urlauber anzusprechen, die sich vom Strand weg direkt in eine Tattoo-Studio entführen lassen, wo ungeliebte Tattoos mit einem Cover-Up verwandelt werden. Zu sehen sein wird das Ganze ab dem 4. Oktober immer freitags um 20:15 Uhr.

Teilen