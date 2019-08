Karola Wille verordnet dem MDR mehr Vielfalt

© MDR/Daniela Höhn

Der MDR will als Unternehmen vielfältiger werden, Intendantin Karola Wille hat daher nun den Beitritt zur "Charta der Vielfalt" angekündigt. Gleichzeitig hat man senderintern ein eigenes Netzwerk gegründet, um konkrete Ideen zu filtern.



28.08.2019 - 15:56 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2019 - 15:56 Uhr

Der SWR, WDR, NDR, das ZDF sowie viele Produktionsfirmen haben sich zur "Charta der Vielfalt" bekannt. Das ist eine 2006 ins Leben gerufene Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Das Ziel ist ein vorurteilfreies Arbeitsumfeld und die Wertschätzung aller Mitarbeiter unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Nun ist auch der MDR eben dieser "Charta der Vielfalt" beigetreten.

MDR-Intendantin Karola Wille hat am Mittwoch in Leipzig die Beitrittsurkunde unterzeichnet. Damit bekenne man sich zu einer vielfältigen Unternehmenskultur und Einstellungspolitik, heißt es vom Sender. Darüber hinaus hat der MDR nun auch ein senderinternes Netzwerk gegründet, um konkrete Ideen in Sachen Vielfalt für den Berufsalltag zu entwickeln und aktiv zu fördern.

"Als öffentlich-rechtlicher Sender ist es unser Anspruch, Angebote für die ganze Gesellschaft zu schaffen und damit möglichst viele Menschen anzusprechen. Weil die Gesellschaft immer vielfältiger wird, wollen wir darauf reagieren, und zwar nicht nur als Medienhaus mit unserem Programm, sondern auch als Arbeitgeber mit einem klaren Bekenntnis zur Vielfalt", sagt Karola Wille.

