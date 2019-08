ProSieben Maxx verlegt "SmackDown" auf Samstag

© ProSieben Maxx

In den USA wechselt die Wrestling-Show "SmackDown" vom Kabelsender USA Network zu Fox und läuft mit deutlich größerem Budget künftig am Freitagabend. Darauf muss auch ProSieben Maxx hierzulande reagieren.



28.08.2019 - 17:32 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2019 - 17:32 Uhr

In den USA brechen für die WWE im Herbst neue Zeiten an: Ein milliardenschwerer Deal mit Fox sorgt dafür, dass die Show "SmackDown" künftig nicht mehr dienstags beim Kabelsender USA Network zu sehen ist, sondern zur besten Sendezeit im Network-Fernsehen, wo nochmal ein deutlich größeres Publikum erreicht werden dürfte. Um dem dort auch größeren Quotendruck gerecht zu werden, dürfte die WWE SmackDown dann auch nochmal deutlich aufwerten - gute Nachrichten auch für den deutschen Partner ProSieben Maxx.

Durch den neuen Sendeplatz in den USA müssen aber auch hierzulande die Sendezeiten angepasst werden. Statt wie bislang donnerstags läuft "Smackdown" ab dem 5. Oktober immer samstags um 22 Uhr, also direkt am Tag nach der US-Premiere. Dort passt es sich ohnehin recht gut ins Programm ein, weil ProSieben Maxx ab Anfang September samstags erstmals auch College-Football-Spiele übertragen wird, die somit dann direkt vor "SmackDown" zu sehen sind. Keine Änderung gibt's bei der zweiten Wrestling-Show "Raw", die weiterhin mittwochs um 22 Uhr im Programm bleibt.

Teilen