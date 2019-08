René Adler wird Experte bei ProSieben und ProSieben Maxx

© imago images / Martin Hoffmann

ProSieben und ProSieben Maxx haben für die Übertragungen der Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft René Adler als Experten engagiert. Dieser beendete gerade erst seine aktive Profi-Karriere und hat auch einen Job bei Sky.



29.08.2019 - 11:18 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2019 - 11:18 Uhr

René Adler hat nach dem Ende seiner aktiven Fußballer-Karriere schnell einen neuen Job gefunden. Sky engagierte ihn bekanntlich erst vor kurzer Zeit als Experten für die Premier League (DWDL.de berichtete), nun heuert der ehemalige Nationaltorhüter auch bei ProSiebenSat.1 an. Bei ProSieben und ProSieben Maxx soll er künftig als Experte die Spiele der U21 Nationalmannschaft analysieren. Seinen ersten Auftritt in neuer Funktion hat er bereits am 5. September, wenn Deutschland gegen Griechenland antritt. Fünf Tage später beginnt mit der Partie Wales gegen Deutschland bereits die Qualifikation zur EM 2021, auch dort wird er im Einsatz sein. Beide Spiele werden von ProSieben Maxx übertragen. Adler bildet künftig ein Duo mit Moderator Christian Düren.





ProSieben und ProSieben Maxx hatten sich Anfang dieses Jahres die Länderspiele der U21-Nationalmannschaft bis 2023 gesichert (DWDL.de berichtete). Im Rahmen dieser Kooperation mit dem DFB wird auch ProSieben sein erstes Fußball-Länderspiel übertragen. Die Voraussetzungen sind gut: Im Sommer sorgten die Nachwuchskicker bei der Europameisterschaft für tolle Quoten bei ARD und ZDF.

Das "ran"-Team vor der Kamera ist mit der Verpflichtung von René Adler nun komplett. Der Ex-Nationaltorhüter selbst sagt zu seinem neuen Job: "Die U21 spielt eine elementare Rolle für den deutschen Fußball. Schaut man sich die aktuelle A-Nationalmannschaft an, so besteht diese fast nur aus ehemaligen U21-Nationalspielern. Der Job als Experte ist eine neue Perspektive, von der ich mir viele neue, spannende Erkenntnisse erhoffe."

"ran"-Sportchef Alexander Rösner sagt über seinen neuen Experten: "René Adler ist die perfekte Besetzung für unsere U21-Livespiele. Er ist jung, telegen, eloquent, war gestern noch Profi und hat als Spieler alle Junioren-Teams des DFB durchlaufen, weiß also genau, worauf es bei den 'Jungen Wilden' ankommt."

Teilen