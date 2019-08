Vox findet Sendeplatz für Format mit Mittermeier und Trettl

© TVNow

Vor fast zwei Jahren hat sich Vox die Rechte an dem australischen Format "True Story" gesichert. Nun schafft es die Sendung mit Michael Mittermeier und Roland Trettl tatsächlich auf die Bildschirme - der Vorlauf verspricht sehr gute Quoten.



29.08.2019 - 12:28 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2019 - 12:28 Uhr

Vox hat endlich einen Sendeplatz für die vor fast zwei Jahren angekündigte Adaption von "True Story" gefunden. Im Oktober 2017 kündigte der Sender an, das australische Format nach Deutschland bringen zu wollen (DWDL.de berichtete). Im Mai 2018 wurde dann bekannt, dass Vox Michael Mittermeier und Roland Trettl für die Adaption gewonnen hat. Nun hat der Sender bestätigt, dass die sechsteilige erste Staffel ab dem 24. September immer dienstags zu sehen sein wird. "True Story" läuft allerdings nicht in der Primetime, sondern am späten Abend.

Das muss in diesem Fall aber nicht schlecht sein, um 20:15 Uhr zeigt Vox nämlich neue Ausgaben von "Die Höhle der Löwen". Sind die Quoten der Gründershow so gut wie in den vergangenen Jahren, dürfen sich Mittermeier und Trettl auf ein starkes Lead-In freuen. Produziert wird "True Story" von Warner Bros. International Television Production Deutschland.

Im Mittelpunkt des neuen Formats stehen Geschichten, die man seinen Kumpels in der Kneipe gern erzählt und die von Mal zu Mal immer besser werden. Sie sind im Idealfall unglaublich, lustig, kurios oder eben alles zusammen. Vox und Warner Bros. wollen diese Geschichte zu echtem Leben erwecken: Die Teilnehmer erzählen Trettl und Mittermeier jeweils ihren Dauerbrenner - und der wird dann von Schauspielern in einem professionellen Setting inszeniert und interpretiert. "Diese neue Kombination aus hochwertiger Fiction, Comedy und authentischen Geschichten lässt unterhaltsame Momente entstehen, die eigentlich zu lustig und unmöglich sind, um wahr zu sein", heißt es vom Sender.

Durch den Sendeplatz im Anschluss an "Die Höhle der Löwen" stehen die Chancen jedenfalls gut, dass "True Story" gute Quoten einfährt. "Endlich kapiert?!" hatte es da zuletzt deutlich schwerer. Die Versteckte-Kamera-Show mit Lutz van der Horst wurde ebenfalls im Oktober 2017 angekündigt und ließ lange auf sich warten. Mit im Schnitt nur 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war das Format in den vergangenen Wochen am späten Montagabend aber kein Erfolg.

