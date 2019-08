Neuzugang bei "Sturm der Liebe", Comeback bei "GZSZ"

© ARD/Christof Arnold

Bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" gibt es einen Neuzugang, Julia Grimpe übernimmt bald eine Hauptrolle in der Serie. Beim RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" gibt es derweil ein Comeback einer Darstellerin.



29.08.2019 - 15:15 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2019 - 15:15 Uhr

Julia Grimpe (Foto oben) wird bald in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen sein, das hat Das Erste nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Grimpe stößt zum Hauptcast der Serie hinzu und hat ihren ersten Auftritt voraussichtlich in der Folge am 23. September. Die Schauspielerin verkörpert Linda Baumgartner, die Schwester von Christoph Saalfeld.

Als sie hört, dass ihr Bruder einen Unfall hatte, packt sie, trotz jahrelanger Funkstille, ihre Sachen und reist sofort nach Bichlheim. Doch was niemand weiß: Linda und Christoph verbindet ein dunkles Geheimnis. Privat steht die gelernte Konditorin nach ihrem Ehe-Aus vor den Trümmern ihres Lebens. In Bichlheim will sie nun aber als Konditorin neu durchzustarten. In Chefkoch André Konopka (Joachim Lätsch) findet sie einen Verehrer, der vom ersten Moment an für die attraktive Powerfrau schwärmt.

Und auch in einer anderen täglichen Serie gibt es einen Neuzugang, genau genommen handelt es sich sogar um ein Comeback. Annabella Zetsch steht wieder vor den "GZSZ"-Kameras, auch sie gehört künftig zum Hauptcast. Bereits ab dem 3. September wird sie in der Soap zu sehen sein. Zuletzt war sie bereits bis Oktober 2018 in der Serie zu sehen, damals trieb sie als Brenda Schubert ihren Mitschüler Luis fast in den Selbstmord. Daraufhin musste sie den Kiez und ihre Schule verlassen. Nun also das Comeback. Zetsch sagt zu ihrer Rückkehr: "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und Erfahrung, die ich hier machen darf - vor allem darauf, Brendas abenteuerliche Geschichte zu erzählen und mit Leben zu füllen. Sie wird auf keinen Fall langweilig und ich bin auf die Resonanz gespannt."

