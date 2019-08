ARD-alpha schraubt an seinem Programmschema

© ARD

Der Bildungskanal ARD-alpha will die Sendeplätze für historische Themen ausbauen. Ab September werden gleich zwei Abende pro Woche damit bespielt. Auch an anderen Stellen des Programms kommt es zu Veränderungen.



29.08.2019 - 16:07 Uhr von Alexander Krei 29.08.2019 - 16:07 Uhr

ARD-alpha will sein Profil schärfen und schraubt in diesem Zusammenhang an seinem Programmschema. Ab dem 9. September verspricht der Sender "mehr Geschichte, mehr Archivschätze und eine neue Wissensleiste am Abend". Konkret steht eine Ausweitung der Programmangebote zu historischen Themen im Mittelpunkt der Neuerungen: Mit zwei Sendeplätzen am Samstag- und Sonntagabend jeweils um 20:15 Uhr steht hierfür künftig doppelt so viel Sendezeit wie bisher zur Verfügung.

Das Format "alpha-retro", das historische Filmschätze aus den Archiven der ARD präsentiert, wird im Zuge dessen um eine halbe Stunde verlängert und erhält einen neuen Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr. Neu ist außerdem die Wissensleiste, die montags bis freitags um 22:15 Uhr gesendet wird. Montags gibt's mit "alpha-campus" einen akademischen Schwerpunkt, dienstags bis freitags folgt das von WDR, SWR und ARD-alpha produzierte Magazin "Planet Wissen".

"alpha-demokratie", das als Format der politischen Bildung zu den zentralen Programmangeboten des Senders zählt und tagesaktuelle Nachrichtenthemen vertieft und einordnet, erhält einen zusätzlichen Sendeplatz: Neben der Ausstrahlung vor der "Tagesschau" um 19:30 Uhr soll "alpha-demokratie" künftig montags bis donnerstags uach um 23:15 Uhr ausgestrahlt werden.

