Bertelsmann mit höchstem Umsatz seit zwölf Jahren

Das erste Halbjahr 2019 ist für Bertelsmann sehr erfolgreich verlaufen. Das Unternehmen verzeichnete einen Rekord beim operativen Gewinn und fuhr darüber hinaus den höchsten Umsatz seit zwölf Jahren ein. An der Jahrespronose hält der Konzern fest.



29.08.2019 - 16:31 Uhr von Alexander Krei 29.08.2019 - 16:31 Uhr

Zufriedenheit bei Bertelsmann: Der Konzern hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 4,6 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Wert seit zwölf Jahren steigern können. Eigenen Angaben zufolge entwickelten sich Penguin Random House sowie Fremantle, BMG, Arvato Supply Chain Solutions und die Bertelsmann Education Group besonders positiv.





In Summe verzeichneten die Wachstumsgeschäfte laut Bertelsmann einen organischen Umsatzanstieg um 10,6 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Sie erwirtschafteten damit einen Anteil von rund 35 Prozent am Gesamtumsatz. Gleichzeitig verbesserte sich der operative Gewinn auf 1,29 Milliarde Euro und das Konzernergebnis übertraf mit 502 Millionen Euro erneut die Marke von einer halben Milliarde.

Entsprechend zufrieden äußerte sich der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe. "Das erste Halbjahr 2019 lief sehr erfolgreich für Bertelsmann", sagte er. "Bertelsmann ist heute wachstumsstärker, digitaler, internationaler und diversifizierter. Wir werden unsere Investitionen in lokale Premium-Inhalte sowie Dienstleistungsangebote in den kommenden Jahren noch erhöhen."

Verstärkt wolle man auf bereichs- und branchenübergreifende Partnerschaften setzen. "Bestes Beispiel ist der erfolgreiche Start der Bertelsmann Content Alliance", so Rabe. An der Prognose für das Gesamtjahr hält der Konzern unterdessen fest. "Unser Konzernergebnis wird zum fünften Mal in Folge die Milliardengrenze übersteigen", sagte Finanzvorstand Bernd Hirsch.

