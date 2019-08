Jenke von Wilmsdorff verreist im September bei TVNOW

© TVNOW / Sony Pictures

Im September wird der Streamingdienst TVNOW das neue Doku-Format "Jenke ohne Grenzen" mit Jenke von Wilmsdorff ausstrahlen. Der Journalist begibt sich darin in ferne Länder. Bei RTL ist unterdessen ein weiteres "Jenke-Experiment" geplant.



29.08.2019 von Alexander Krei

Zu den Eigenproduktionen, die RTL für seinen Streamingdienst TVNOW angekündigt, gehört eine neue Abenteuer-Doku mit Jenke von Wilmsdorff. Jetzt steht auch fest, wann der Streamingdienst "Jenke ohne Grenzen" zeigen wird: Die erste Folge steht ab Donnerstag, den 19. September zum Abruf bereit, eine Woche später folgt eine weitere Ausgabe.

Für die neue Reihe begibt sich Wilmsdorff auf Reisen in Regionen, die in der Regel von Touristen gemieden werden, um Land und Leute kennenzulernen und sich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen. Zum Auftakt zieht es den Journalisten nach Bangladesch und in den Libanon. Produziert wird "Jenke ohne Grenzen" von Sony Pictures.

Aber auch im klassischen Fernsehen wird Jenke von Wilmsdorff bald wieder zu sehen sein: Im Rahmen der Themenwoche "Packen wir's an! Für weniger Plastikmüll" wird RTL am Montag, den 23. September um 20:15 Uhr ein neues "Jenke-Experiment" ausstrahlen. Unter dem Titel "Das Plastik in mir: Wie der Müll uns krank macht" geht es um die Folgen des "Plastikwahnsinns".

Das Jenke-Team begab sich dafür weltweit auf die Spuren von Plastikmüll und sprach mit Experten und Medizinern. Jenke von Wilmsdorff tesete außerdem am eigenen Leib, was Plastik mit der menschlichen Gesundheit macht.



