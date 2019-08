Rüdiger Böss geht bei Constantin Film an Bord

© Denis Pernath

Nach gut 25 Jahren Jahren hatte Rüdiger Böss Ende vergangenen Jahres die ProSiebenSat.1 Media AG verlassen. Jetzt ist klar, was der TV-Manager künftig machen wird: Er bleibt München treu und wechselt zum 1. November zur Constantin Film.



30.08.2019 - 07:30 Uhr von Thomas Lückerath 30.08.2019 - 07:30 Uhr

Da ist er ja wieder: In den vergangenen Monaten kündigte Rüdiger Böss seinem enormen Netzwerk von Kontakten aus mehr als 25 Jahren in verschiedenen Positionen bei der ProSiebenSat.1 Media AG bereits sein berufliches Comeback für den Herbst an. Jetzt kann er endlich die Katze aus dem Sack lassen und darüber reden: Böss wird selbst Produzent und wechselt zu Constantin Film.

In seiner neuen Funktion wird der 55-Jährige ab November Filme fürs Kino und Fernsehen produzieren. Er verstärkt außerdem das Geschäftsführungsteam der Constantin Pictures GmbH, einer Tochtergesellschaft der Constantin Film International. Rüdiger Böss: „Constantin Film gilt als eine der besten Adressen für Film, TV und Entertainment. Produzent zu sein ist für mich eine neue Aufgabe, auf die ich mich wahnsinnig freue."Ein Seitenwechsel, den Böss als spannende Herausforderung sieht und, wie für ihn üblich, mit Humor kommentiert: "Beim Einkauf habe ich mich oft über schlechte Filme und Serien geärgert, jetzt muss ich selbst mal ran und zeigen, ob ich es kann.“ Zuletzt verantwortete er seit 2007 als Executive Vice President Group Content Acquisitions & Sales den Erwerb von Lizenzfilmen und –serien für die ProSiebenSat.1 Media AG.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, ist sich sicher: „Rüdiger Böss wird mit seiner Erfahrung, seinem Know-how und seiner Leidenschaft für Inhalte das Kreativteam der Constantin Film bereichern und unsere Position in einer sich ständig verändernden Medienlandschaft ausbauen.“