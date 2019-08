"Hamburg Journal"-Moderatorin Anke Harnack verlässt NDR

© NDR/Jann Wilken

Der NDR muss sich nach einem neuen Gesicht für die 18-Uhr-Ausgabe des "Hamburg Journals" umschauen. Anke Harnack, die das Magazin seit 2011 präsentiert, wird den Sender verlassen. Vor 19 Jahren war sie zum NDR gekommen.



Der NDR verliert seine "Hamburg Journal"-Moderatorin Anke Harnack. Die freiberufliche Journalistin hat ihren Rahmenvertrag mit dem Semder zum 31. Oktober gekündigt und wird nach 19 Jahren beim NDR neue Wege einschlagen. Harnack war nicht nur im Fernsehen aktiv, sondern auch als Moderatorin beim Hörfunksender NDR 90,3 im Einsatz. In den kommenden beiden Monaten wird sie an beiden Stellen weiter zu sehen und hören sein.

"Diese Entscheidung habe ich nicht leichtfertig getroffen, aber 19 Jahre sind eine lange Strecke, jetzt darf´s auch mal etwas Anderes sein", sagte sie. "Mich reizen neue Projekte und Herausforderungen. Ich danke allen Entscheidern im NDR, die an mich geglaubt und mir so vielfältige Chancen geboten haben. Meinen KollegInnen in Redaktion und Produktion danke ich für ungezählte unvergessliche Momente, und mein besonderer Dank gilt den HörerInnen und ZuschauerInnen für ihren Zuspruch und ihr Vertrauen."

Ihre Karriere beim NDR begann die gebürtige Rüganerin im NDR-Vorpommernstudio Greifswald, später arbeitete sie im Landesfunkhaus in Schwerin. 2008 kam Harnack nach Hamburg und war für "Mein Nachmittag" im NDR Fernsehen und für die Nachrichtenredaktion bei NDR 2 im Einsatz. Seit 2011 ist sie das Gesicht der 18-Uhr-Ausgabe des "Hamburg Journals", erst Anfang 2019 vertrat sie Barbara Schöneberger als Gastmoderatorin in einer Ausgabe der "NDR Talk Show".

