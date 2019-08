RTL hilft bei Jauchs nächstem Millionen-Gewinner nach

© TVNOW / Frank Hempel

Wenige Tage vor der Ausstrahlung hat RTL verraten, dass es in der Jubiläums-Ausgabe zum 20. "WWM"-Geburtstag einen neuen Millionengewinner geben wird - den ersten seit 2015. Die Chancen auf den Hauptgewinn standen allerdings selten besser.



30.08.2019 - 11:17 Uhr von Alexander Krei 30.08.2019 - 11:17 Uhr

Fast vier Jahre ist es inzwischen her, dass Leon Windscheid bei "Wer wird Millionär?" den Hauptgewinn erspielte - seither wartet RTL auf den nächsten Millionengewinner. In der bereits aufgezeichneten Jubiläumsshow zum 20. "WWM"-Geburtstag, die am kommenden Montag ausgestrahlt wird, hilft der Sender den Kandidaten allerdings gehörig auf die Sprünge.

Mit Erfolg, wie RTL jetzt bereits verraten hat: Tatsächlich wird einer der Kandidaten als Millionär nach Hause gehen, teilte der Sender am Freitag mit. An Hilfsmitteln mangelt es nicht, denn gestellt werden ausschließlich Fragen, die es in der 20-jährigen Geschichte schon einmal gegeben hat - zumindest in der Theorie wäre es also möglich, sämtliche richtigen Antworten zu kennen, wenngleich die Chance angesichts des mit 35.000 Fragen gefüllten Archivs freilich nicht allzu groß ist.

Hinzu kommt jedoch, dass die Kandidaten beim Jubiläumsspecial beide Sicherheitsstufen erhalten, obwohl sie mit vier Jokern spielen dürfen. Das Publikum selbst besteht aus Millionengewinnern und "Auf-0-Euro-Zurückfaller" sowie prominente und nicht-prominente Ehemalige, die die Kandidaten als Zusatzjoker unterstützen können - mit dieser Mischung konnte also wirklich nichts schiefgehen.

Bei den zehn Kandidaten, die um die Million spielen dürfen, handelt es sich nach Angaben um RTL um Menschen, die eine "ganz besondere Beziehung" zu "Wer wird Millionär?" oder einzigartige Erinnerungen damit verbinden. Beispiel gefällig? Eine 22-jährige Studentin hat schon gemeinsam mit ihrem Opa die Sendung gesehen - und eine 45-Jährige träumt seit Jahren davon, bei Jauch um die Million zu spielen. Mit dabei ist aber auch die älteste Kandidatin der Show und einer, der von sich behauptet, keine Ausgabe verpasst zu haben.

Teilen