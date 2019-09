"GZSZ": RTL muss nach Schauspieler-Unfall umplanen

© MG RTL D / Bernd Jaworek

Nachdem sich Schauspieler Felix van Deventer beim Sturz von einem Balkon verletzt hat, ist an Dreharbeiten für den 26-Jährigen derzeit nicht zu denken. In den nächsten Tagen wird sich daher entscheiden müssen, wie er mit seiner Rolle bei "GZSZ" weietergeht.



01.09.2019 - 15:45 Uhr von Alexander Krei 01.09.2019 - 15:45 Uhr

RTL muss nach einem Unfall von Schauspieler Felix van Deventer bei seiner Dailysoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" umplanen. Der 26-Jährige war am Freitag von einem Balkon gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. An Dreharbeiten ist für ihn also vorerst nicht zu denken.

"Im Fall von Felix van Deventer warten wir nun erst einmal ab und entscheiden bzw. reagieren, wenn wir wissen, wie lange er ausfallen wird", sagte RTL-Sprecher Frank Pick gegenüber "Bild". "Darüber entscheiden nur die Ärzte und der Heilungsprozess. Wir sind optimistisch, dass er schon sehr bald wieder bei seiner Familie und 'GZSZ' sein kann.“ Montags stehen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Proben an. "Also kann morgen die komplette Drehdispo für diese Woche umgeschrieben und ab Dienstag regulär gedreht werden – nur leider erst einmal ohne Felix van Deventer", so Pick weiter. Bis Ende Oktober wird der Schauspieler aber auf dem Bildschirm zu sehen sein - gedreht wird nämlich mit einem Vorlauf von zwei Monaten. Wie es danach mit seiner Rolle in der von UFA Serial Drama produzierten Soap weitergeht, ist noch nicht entschieden.

Teilen