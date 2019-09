RTL zeigt "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" künftig in UHD

© RTL

Für "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" brechen schärfere Zeiten an: RTL baut sein Angebot an Inhalten in Ultra-HD aus und zeigt künftig bei RTL UHD auch seine meistgesehene Soap. Zu empfangen ist der Sender bei HD+ und Magenta TV



02.09.2019 - 10:22 Uhr von Uwe Mantel 02.09.2019 - 10:22 Uhr

Schon seit Frühjahr 2018 betreibt RTL inzwischen einen eigenen UHD-Kanal, auf dem einige ausgewählte Inhalte des Senders auch in verbesserter Bildqualität zu sehen sind. Dazu gehören etwa die Formel-1- und Fußball-Länderspiel-Übertragungen, auch die "DSDS"-Liveshows wurden schon in UHD gezeigt, ebenso die Serie "Sankt Maik". Nun baut man das Angebot weiter aus und sendet künftig auch die Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" in UHD HDR. Das betrifft sowohl die Erstausstrahlungen um 19:40 Uhr als auch die Wiederholungen am Folgetag um 8:30 Uhr morgens. Los geht's ab dem 16. September. Empfangen lässt sich der Sender über HD+ und Magenta TV.

Thomas Harscheidt, Geschäftsführer CBC: "Wir freuen uns sehr, dass mit ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ nun auch unsere erfolgreichste tägliche Serie in die Riege unserer UHD-Formate hinzugestoßen ist – als erste tägliche Serie überhaupt. UHD und HDR gehören zu den wichtigsten technischen Innovationsthemen und finden in immer mehr Haushalten Einzug. Wir möchten mit unserem Format- bzw. Genreausbau untermauern, dass wir Vorreiter auf diesem Gebiet sind und mit HD+ und der Telekom haben wir erfahrene Partner an unserer Seite."

Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA GmbH und UFA Serial Drama: "Für den Erfolg unserer langlaufenden Programm-Marke 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' ist es enorm wichtig, immer aktuell und innovativ zu bleiben – das gilt nicht nur für die inhaltliche Ebene. Auch im Bereich der technischen Auflösung ist es unser Anspruch, neue Maßstäbe zu setzen. Ich freue mich, dass unsere Zuschauer mit UHD HDR von nun an 'GZSZ' in maximaler Qualität erleben können."

