"Mädchen" bringt Style-Ableger an den Kiosk

Egmont Ehapa stellt in diesem Herbst seiner Zeitschrift "Mädchen" noch zwei neue Print-Ableger zur Seite. Den Anfang macht "Mädchen love Style", das mit der Berichterstattung über Beauty- und Styling-Trends punkten möchte.



03.09.2019 - 12:23 Uhr von Uwe Mantel 03.09.2019 - 12:23 Uhr

Am 11. September bringt Egmont Ehapa Media erstmals das neue Magazin "Mädchen love Style" an den Kiosk, das fortan quartalsweise erscheinen soll und einem der schon im Muttertitel beliebtesten Themen nun auch nochmal in einem eigenen Heft auskoppelt. Vor allem soll es um Shopping-Trends, "trendige It-Pieces" und modische Fotostrecken gehen, so der Verlag. Dazu kommt ein Styling-Ratgeber mit zur Saison passenden Fashion-Tipps.

Als Zielgruppe gibt der Verlag, der "Mädchen" als "jüngstes Frauenmagazin Deutschlands" beschreibt, "trendbewusste Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren" an. "Mädchen love Style" umfasst 52 Seiten, kostet 2,99 Euro und kommt obendrein noch mit einem Extra daher. Der ersten Ausgabe wird in Kooperation mit Alverde Naturkosmetik ein Lipliner beigelegt. Die Druckauflage liet bei 60.000 Exemplaren. Für den Herbst hat der Verlag noch einen weiteren Ableger angekündigt, zu dem aber noch keine Details genannt wurden.

