Springers Upday will die Nicht-Samsung-Welt erobern

Vier Jahre nachdem Springer und Samsung eine Partnerschaft eingegangen sind und den News-Aggregator Upday auf den Markt gebracht haben, bringt Springer das Konzept nun mit der neuen Untermarke "earli" auch auf die Geräte anderer Marken



04.09.2019 - 10:37 Uhr von Uwe Mantel 04.09.2019 - 10:37 Uhr

Im September 2015 gaben Springer und Samsung den Start einer strategischen Partnerschaft bekannt. Springer produziert seither den Nachrichtenaggregator Upday, der auf vielen Samsung-Geräten schon vorinstalliert ist und es so zu einer enormen Nutzerzahl brachte. Nun will sich Springer mit nicht mehr rein auf Samsung-Geräte beschränken und startet die neue Untermarke "earli", die Apps für alle iOS- und Samsung-Geräte verfügbar macht. Die Marke Upday selbst bleibt weiterhin Samsung-Angeboten vorbehalten.

Geplant ist es, mit earliNews das Upday-Konzept so auf alle Geräte zu bringen. Upday setzt auf einen Mix aus redaktioneller Auswahl und einem lernenden Algorithmus, was für jeden "need to know" und "want to know"-Nachrichten auswählen soll. Starten soll earliNews im Lauf des vierten Quartals. Das erste Angebot unter der Marke "earli" ist aber schon jetzt verfügbar: "earliAudio" versucht, auf Basis individueller Interessen jene Episoden oder Podcasts vorzuschlagen, die besonders relevant sind. Zudem informieren "Flash News" über die wichtigsten Nachrichten des Tages. Verfügbar ist die Podcast-App auf deutsch, englisch, polnisch, italienisch, spanisch, französisch, niederländisch und portugiesisch.

Upday-CEO Peter Würtenberger: "'Upday' ist eine Erfolgsgeschichte, die wir gemeinsam mit Samsung weiter ausbauen. Gleichzeitig wollen wir über sämtliche Plattformen hinweg wachsen und allen Nutzern ermöglichen, die für sie relevanten Nachrichten schnell zu finden, ohne sich dabei in Filterblasen zu verlieren. Hier gibt uns die Produktfamilie earli viele Möglichkeiten, Neues auszuprobieren. So treten wir mit earliAudio in den boomenden Podcast-Markt ein, der mit seiner jungen, gebildeten und kaufkräftigen Zielgruppe auch für unsere Vermarktungskunden sehr interessant ist."

