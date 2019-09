DMAX schickt Polizisten zum "Auslandspraktikum"

© DMAX/Markus Tedeskino

Bei DMAX steht im Oktober die nächste Eigenproduktion an. In "Die Austausch-Cops" werden deutsche Polizistinnen und Polizisten begleitet, wenn sie für einige Zeit in den Dienst ihrer Kollegen im Ausland reinschnuppern.



04.09.2019 - 16:26 Uhr von Uwe Mantel 04.09.2019 - 16:26 Uhr

Blutige Bandenkriege, Schießerein, wilde Verfolgungsjagden - all das gehört glücklicherweise in der Regel eher nicht zum Alltag deutscher Polizisten. In kriminellen Brennpunkten im Ausland sieht das schon ein wenig anders aus. Genau dorthin gehen im Rahmen des neuen DMAX-Formats "Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland" vier Polizistinnen und Polizisten, um für einige Zeit die Arbeit der dortigen Kollegen kennenzulernen.

Der Drogenfahnder Philipp Schultze etwa ist in der "Crystal-Meth-Hauptstadt" Kansas City im Einsatz, Nina Patermann erlebt, dass die Kollegen im LA-Vorort West Covina ihre Schusswaffe nicht umsonst griffbereit tragen, Malte Hoffmann bekommt es mit Bandenkriegen und Geiselnahmen in Kapstadt zu tun und Sajoscha Boss muss sich in den Favelas von Rio de Janeiro beweisen. Der Sender verspricht "ungeschönte Einblicke in den Berufsalltag der internationalen Kollegen".

DMAX zeigt acht Episoden ab dem 8. Oktober immer dienstags um 21:15 Uhr. Produziert wurde "Die Austausch-Cops" von Janus-TV.

