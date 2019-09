RTL bestellt bereits die nächste "Bachelorette"-Staffel

© RTL / Armanda Claro

Nachdem die gerade zu Ende gegangene sechste Staffel die bislang erfolgreichste war, überrascht diese Entscheidung nicht: Für das kommende Jahr plant RTL eine weitere "Bachelorette"-Staffel. Nun steht aber erst mal "Bachelor in Paradise" an.



05.09.2019 - 10:56 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 10:56 Uhr

Kaum hat die "Bachelorette" ihren vermeintlichen Traummann gefunden, da denkt RTL schon an das nächste Jahr. Dann nämlich soll eine weitere Staffel der Kuppelshow ausgestrahlt werden, wie der Sender jetzt bestätigte. Es wäre bereits die siebte Staffel des Formats, hinter dem die Produktionsfirma Warner Bros. International Television Production Germany steht.

Die sechste "Bachelorette"-Staffel ging gerade erst mit starken Quoten zu Ende: Im Schnitt verzeichnete die Sendung in den vergangenen Wochen einen Marktanteil von 15,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - besser lief es für das Format in all den Jahren noch nie (DWDL.de berichtete). Besonders die jungen Frauen schalteten ein: Hier belief sich der durchschnittliche Marktanteil nach RTL-Angaben sogar auf 33,4 Prozent.

Bis zur neuen Staffel werden bei RTL aber fleißig weitere Rosen verteilt. Neben der neuen "Bachelor"-Staffel, die voraussichtlich Anfang 2020 gezeigt wird, ist für den Herbst erst mal die zweite Staffel von "Bachelor in Paradise" geplant, bei der ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Singles aufeinandertreffen.

Mehr zum Thema "Bachelorette"-Finale erholt sich spürbar von Quoten-Tief

Teilen