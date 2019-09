Sixx startet neues "Paarexperiment" mit Paula Lambert

© sixx

Noch im September bringt Sixx ein neues Format mit Paula Lambert an den Start. Diesmal beschäftigt sich die Sex-Expertin mit Paaren, deren Beziehung am Scheideweg steht. Mit Blind-Dates will sie herausfinden, ob die Liebe noch zu retten ist.



05.09.2019 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 11:20 Uhr

Paula Lambert ist im Sixx-Programm ohnehin schon allgegenwärtig, nun steht ein weiteres Format mit der Sex-Expertin an. Am Mittwoch, den 25. September und 2. Oktober zeigt der Frauensender die ersten beiden Folgen von "Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe". Produziert wird die Sendung von Constantin Entertainment.

In dem Neustart will Lambert Paaren helfen, deren Beziehung am Scheideweg steht. In einem Liebes-Experiment arrangiert sie Blind-Dates mit dem jeweils vermeintlichen Traumpartner, umherauszufinden, ob das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner ist Nach dem "Testlauf" mit dem potentiellen Alternativpartner entscheiden die Paare schließlich, ob eine Trennung die beste Lösung ist oder ob sie ihrer Beziehung eine letzte Chance geben.

Im Anschluss an das "Paarexperiment" setzt Sixx bis tief in die Nacht hinein ebenfalls auf Paula Lambert. So folgen um 21:20 Uhr Wiederholungen von "Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten", um 22:40 Uhr läuft zudem "So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex".

