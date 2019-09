Rundes Jubiläum: RTLplus feiert "Schloss am Wörthersee"

© RTLplus

Wer Anfang Oktober nichts vor hat, kann innerhalb von nur drei Tagen sämtliche Folgen des Serien-Klassikers "Ein Schloss am Wörthersee" bei RTLplus sehen. Der Spartensender plant zum 30. Geburtstag die Ausstrahlung von bis zu 14 Folgen am Stück.



05.09.2019 - 11:31 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 11:31 Uhr

RTLplus kramt mal wieder das "Schloss am Wörthersee" aus der Mottenkiste. Diesmal hat sich der Spartensender allerdings für eine besondere Programmierung entschieden: Wer noch einmal die Geschichten von Roy Black und all den anderen Stars des 90er-Jahre-Erfolgs sehen möchte, kann dies Anfang Oktober innerhalb von nur drei Tagen tun.

Los geht es am Tag der Deutschen Einheit: Am Donnerstag, den 3. Oktober wiederholt RTLplus zwischen 11:10 Uhr und 20:15 Uhr gleich zehn Folgen des Serienklassikers am Stück. Einen Tag später verfährt der Sender genauso. Und auch am Samstag, den 5. Oktober steht noch einmal das "Schloss am Wörthersee" auf dem Spielplan: An diesem Tag gibt es die restlichen 14 Folgen sogar bereits ab 6:45 Uhr zu sehen.

Zuletzt hatte RTLplus "Ein Schloss am Wörthersee" vor gut einem Jahr ausgestrahlt, damals noch zur besten Sendezeit. Erstmals gesendet wurde die Serie übrigens vor ziemlich 30 Jahren am 17. Oktober 1990. Die Marathon-Programmierung ist so gesehen also ein Geschenk zum runden Jubiläum.

