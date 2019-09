Vox startet nächste Dokusoap mit Detlef & Nicole Steves

© TVNow / Tokee bros.

Angesichts des Dauereinsatzes in zahlreichen Formaten kann man es Detlef Steves und seiner Frau Nicole nicht verdenken, wenn sie mal eine Auszeit nehmen wollen - doch selbst das geschieht mit Kamerabegleitung durch Vox.



05.09.2019 - 14:32 Uhr von Uwe Mantel 05.09.2019 - 14:32 Uhr

"Ab ins Beet!", "Ab in die Ruine", "Claus und Detlef - Die Superchefs", "Detlef muss reisen", "Detlef baut ein Haus", "Detlef wird Rennfahrer", "Detlef & Panagiota spielen verrückt", "Hot oder Schrott", "Beat the Box": Detlef Steves ist seit vielen Jahren im Dauereinsatz für Vox und ganz aktuell mit "Ran an den Speck" auch noch für RTL. Und Ende September steht schon das nächste Format auf dem Programm: Ab dem 29. September laufen sonntags um 18:10 Uhr sechs Folgen von "Detlef & Nicole - 100 Tage Wir".

"Raus aus dem Alltag. Endlich wieder Zeit zu zweit", kündigt Vox das Format an - wobei sie ja auch bei ihrer vermeintlichen Auszeit immer noch ein Kamerateam im Schlepptau haben. Das begleitet sie dabei, wie sich das Paar gegenseitig während der 100 Tage Herzenswünsche erfüllt, die sie vorher formuliert hatten. Dabei sind die beiden höchst unterschiedlich: Detlef etwa träumt beispielsweise von enem Fallschirmsprung, Nicole von einem Besuch in Paris. "Ein Paar zwischen Adrenalin und l'Amour", so Vox. Produziert wird das Format von der Produktionsfirma Tokee bros.

Ebenfalls am 29. September startet bereits zwei Stunden zuvor um 16 Uhr das neue Format "Bitte folgen! Die Verkehrspolizei im Einsatz". Darin werden Polizeieinheiten aus mehreren Regionen Deutschlands begleitet, im Zentraum steht das Thema Verkehrssicherheit. Vox hat auf dem Sendeplatz jahrelang schon das ähnlich gelagerte Format "Schneller als die Polizei erlaubt" gezeigt.

