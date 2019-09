Springer, Burda und G+J produzieren für Facebook Watch

© Facebook

Auch wenn die Verlage in vielen Fällen im Clinch mit den großen US-Plattformen liegen, haben Springer, Burda und G+J nun Partnerschaften mit Facebook geschlossen, im Rahmen derer Video-Formate für Facebook Watch entstehen.



Die drei Verlagshäuser Springer, Burda und Gruner + Jahr stellen künftig Inhalte für Facebooks zentrale Video-Plattform "Facebook Watch" bereit. "Gemeinsam möchten wir untersuchen, welche Geschichten, Inhalte und Formate die Menschen besonders interessieren und wie neue Wege des Nachrichtenkonsums aussehen können", heißt es dazu seitens Facebook.





Konkret stellt Springer unter anderem seine ohnehin produzierte tägliche Show "Bild Daily" künftig auch bei Facebook Watch bereit. Dazu kommt "Welt News", ein ebenfalls tägliches Video-Format, das die meinungs- und bildstärksten Themen von Welt Digital zusammenfassen soll. Burda liefert zum einen die interaktive Sendung "Focus Life Hacks". Darin können die Nutzer über Facebook Watch Fragen zu alltäglichen Problemen stellen, die dann von einer wächselnden Gäste-Konstellation beantwortet werden. Um aktuelle Nachrichtenthemen geht's in "Focus News Stories", hier allerdings nur in wöchentlicher Form. Dazu kommt von Burda noch "Klaudia Saves The World". In der mehrteiligen Serie wird die aus "Germany's Next Topmodel" bekannte Klaudia Gierz auf einer Reise um die Welt begleitet, auf der sich Personen trifft, die sich für die Lösung komplexer Probleme einsetzen.

Gleich vier Formate kommen von Gruner + Jahr. Hannes Holtermann präsentiert "Superluminar - Das Social Wissensformat", "11 Freunde"-Chefredakteur Philipp Köster begrüßt in "Der Fußball, mein Leben & Ich" Fußball-Legenden, "Local Heroes - Food Heroes Deutschland" begibt sich auf eine kulinarische Reise durch Deutschland und stellt gastronomische Highlights vor und "Rücken an Rücken - Das Promikochen" ist eine wöchentliche Kochshow, in der Prominente unter Anleitung eines erfahreren Profikochs ihre Kochkünste unter Beweis sellten sollen.



