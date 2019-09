"Check Check": Joyn zeigt neue Klaas-Serie im Oktober

© Joyn/ProSieben/Timo Moritz

Die erste Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf läuft im Oktober bei Joyn: Kurz nach "Frau Jordan stellt gleich" bringt der Streamingdienst mit "Check Check" die nächste Comedyserie an den Start - für Heufer-Umlauf eine ungewohnte Doppelrolle.



09.09.2019 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 09.09.2019 - 08:00 Uhr

Joyn drückt im Herbst aufs Tempo und startet nur wenige Wochen nach "Frau Jordan stellt gleich" die nächste Comedyserie. Wie DWDL.de erfahren hat, steht die zehnteilige Comedyserie "Check Check" von und mit Klaas Heufer-Umlauf ab dem 21. Oktober zum Abruf bereit. Produziert wird die Serie von Bird & Bird in Zusammenarbeit mit Florida Entertainment. Head-Autor ist Ralf Husmann - der "Stromberg"-Autor steht auch hinter "Frau Jordan stellt gleich".

Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, Sebastian Schultz und Heufer-Umlauf selbst - eine ungewohnte Doppelrolle für den Moderator. "Für mich war das sehr belastend", sagt Heufer-Umlauf. "Ich musste permanent zwei Rollen spielen. Wenn die Kamera lief, musste ich so tun als sei ich Jan Rothe und wenn sie aus, musste ich so tun als sei ich ein erfahrener Serien-Produzent. Ich hoffe, dass ich wenigstens eine dieser beiden Rollen glaubhaft umsetzen konnte."

Im Oktober können sich die Zuschauer davon überzeugen. "'Check Check' ist manchmal sehr lustig, hoch emotional und stellenweise echt spannend", so Heufer-Umlauf über die Tonalität seiner Serie, die an einem unkonventionellen Schauplatz angesiedelt ist - der Sicherheitsschleuse eines schlecht frequentierten Flughafens mitten im Nirgendwo. Im Zentrum steht Jan (Klaas Heufer-Umlauf), der sein Leben übergangsweise umkrempelt, als sein Vater Udo (Uwe Preuss) an Demenz erkrankt.

Als Mitarbeiter am Security-Check beschäftigt er sich fortan mit Kaninchenplagen auf dem Rollfeld, chinesischen Investoren, seinen schrulligen Kollegen und nicht zuletzt seiner Vergangenheit. In Folge dessen stellen sich einige Fragen: Ist die Kleinstadt zu klein für Jan oder eigentlich genau das, was er sucht? Und sind die Fürsorge für den zunehmend hilfsbedürftigen Vater, die verpasste Beziehung zu seiner Jugendliebe und heutigen Flughafen-Chefin Sabine (Doris Golpashin) und auch die fast familiäre Nähe zum Rest der Belegschaft ein Grund zu bleiben?

Einige Monate nach der Joyn-Premiere wird "Check Check" auch den Weg ins Fernsehen schaffen. Die Ausstrahlung bei ProSieben ist für 2020 geplant - wann genau, ist noch nicht bekannt.

