Bauer: Winter und Mölling lösen Sandmann ab

09.09.2019 - 15:17 Uhr von Uwe Mantel 09.09.2019 - 15:17 Uhr

Die Bauer Media Group stellt ihr Segment Style & Luxury neu auf. Robert Sandmann, bislang Verlagsgeschäftsführer von Bauer Premium, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Seine Aufgaben übernehmen Petra Winter als Editorial Director und Verena Mölling als Publishing Director, die somit gemeinsam für die Markenfamilien "Cosmopolitan" und "Madame" verantwortlich zeichnen. Petra Winter, die schon seit längerem Chefredakteurin der "Madame" ist, kümmert sich um alle publizistischen Belange, Verena Mölling, bislang schon Director Business bei bei Bauer Style & Luxury und Verlagsleiterin von "Joy" und "Shape", um den kaufmännischen Bereich. Unabhängig davon bleibt Lara Gonschorowski auch weiterhin Chefredakteurin von "Cosmopolitan".

Künftig soll zudem die Zusammenarbeit zwischen den Teams der Bauer Advertising in Hamburg und München intensiviert werden. In diesem Zuge wird auch Lisa Tippelt, Executive Director Fashion & Beauty / Premium & Luxury, die Bauer Media Group verlassen. Ilona Kelemen-Rehm, Direktor Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung der Bauer Advertising, wird sich um die Vermarktungs-Belange der Beauty-Branche kümmern. Der Bereich Brand Management, der für die Kampagnen der Bauer-Eigenmarken zuständig ist, wird überdies am Standurt Hamburg zentralisiert.

Sven Dams, CEO Publishing Germany: "Petra Winter und Verena Mölling beherrschen das Publishing Business der Zukunft und haben bereits innovative und richtungsweisende Projekte wie 'Monsieur' oder die SupportHer Academy von 'Cosmopolitan' umgesetzt. Sie bringen alle Fähigkeiten mit, die wir für die erfolgreiche Entwicklung des Style- und Luxus-Segments benötigen: Innovationsgeist, ein enormes Branchen-Knowhow sowie ein exzellentes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und Leserinnen. Mein herzlicher Dank geht an Robert Sandmann, der unser Premiumsegment in den letzten Jahren trotz schwieriger Marktlage sicher geführt und erfolgreich um das Luxussegment erweitert hat. Für sein Engagement bedanke ich mich bei Robert. Ich bedauere seine Entscheidung und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute." Und zu Lisa Tippelt sagt er: "Wir danken Lisa Tippelt herzlich für Ihre Errungenschaften in der Bauer Advertising. Die Entwicklungen im Werbe-Markt haben unser Unternehmen in den letzten Jahren immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Lisa Tippelt ist es stets gelungen, darauf die richtigen Antworten zu finden und ihr Team hochmotiviert zu führen. Für ihren weiteren Weg wünschen wir Lisa viel Erfolg."

